花蓮大漢技術學院 創校47年熄燈

花蓮大漢技術學院董事會日前決議8月起停招停辦。（本報資料照片）

受少子化衝擊影響，花蓮大漢技術學院日前召開董事會，決議自113學年、今年8月起停招停辦，後續將報請教育部 核定；不過教育團體認為，大漢此舉形同未給師生緩衝期，教育部應嚴格審查，不應草率核定。

大漢教職人員相當錯愕，21日緊急召開臨時校務會議，做出三點決議，要求保障學生受教權，讓現有學生原校畢業，原本因共體時艱打折的薪資也要恢復，清查學校資金，讓資金透明化。

大漢技術學院於1977年創校，前身為稚暉海專，後改名大漢工商專科學校，1999年升格改制技術學院，學生人數最多曾逾7000人。去年校方還說會永續經營，不會撤校，沒想到仍傳出停辦消息。

董事陳振貴指出，大漢生源、師資取得不易，至上學期僅剩機械、土環、企管、休憩餐旅等四系，加上進修部，僅540名學生。陳振貴說，停辦是不得已，目前零負債也無貸款 ，尚有校務基金，會用於保障教職員工與學生權益。

據了解，後續學生安置可能循台灣觀光 專校模式，安插到他校以專班方式輔導到畢業，這段時間的住宿、交通費由校務基金支應，教職員將安排協商會議，討論是否資遣或是轉介其他工作。

高教工會組織部主任林柏儀直言，通常學校應是停招後一年再停辦，大漢形同未給緩衝期。教育部應嚴格審查，否則學生往後都要擔心學校突襲停辦。

教育部表示，目前尚未收到學校法人函報停辦公文及相關資料，應擬定停辦計畫經董事會通過後報教育部審議。