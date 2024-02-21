我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

黃色小鴨被高雄大風吹到「臉部變形」 遊客超傻眼

記者宋原彰／高雄即時報導
高雄近日平均瞬間風力達6級以上，位在高雄港邊、受風最強的黃色小鴨也被吹到「變形」了。（記者宋原彰／翻攝）
高雄近日平均瞬間風力達6級以上，位在高雄港邊、受風最強的黃色小鴨也被吹到「變形」了。（記者宋原彰／翻攝）

高雄近日平均瞬間風力達6級以上，位在高雄港邊、受風最強的黃色小鴨也被吹到「變形」了。小鴨因被強風吹離原位，導致鼓風機電線遭扯斷，意外「消風」一半身體凹陷，加上大風一吹，整隻鴨表面有許多摺痕還一度前傾；觀光局表示，工作人員正進行相關檢測作業，以儘速恢復相關裝置與小鴨超萌形象。

高雄21日刮起大風，高雄港二港口在今日1時許平均風力達7級，每秒14公里，市議員邱俊憲近日在臉書公開黃色小鴨遭大風「吹到變形」的照片，笑說「大家幫鴨鴨充電打氣，多日執勤難免『鴨力爆表』」，照片中小鴨右側被吹到凹陷，幾乎一半身體不見，表面產生多條皺摺，位置也離最初擺放地點有段距離。

小鴨因被強風吹離原位，導致鼓風機電線遭扯斷，意外「消風」一半身體凹陷，加上大風一...
小鴨因被強風吹離原位，導致鼓風機電線遭扯斷，意外「消風」一半身體凹陷，加上大風一吹，整隻鴨表面有許多摺痕還一度前傾。（記者劉學聖／攝影）

小鴨因被強風吹離原位，導致鼓風機電線遭扯斷，意外「消風」一半身體凹陷，加上大風一...
小鴨因被強風吹離原位，導致鼓風機電線遭扯斷，意外「消風」一半身體凹陷，加上大風一吹，整隻鴨表面有許多摺痕還一度前傾。（記者劉學聖／攝影）

邱俊憲表示，近日強風等級已接近輕度颱風的邊緣，造成小鴨有位移狀況，灌風進小鴨內的鼓風機電線也意外被扯斷，目前工程人員仍在努力搶修中；不少民眾說「黃色小鴨辛苦了！勞苦功高」、「鴨子要收工了，準備下班」、「應該是熱到快溶化了啦」、「應該是忙到都瘦了」、「鴨鴨需要真的『打氣』了」。

高雄市觀光局回應，小鴨因為位處出海口直接受風，以致錨定位移，影響小鴨電力裝置；目前工作人員刻正進行相關檢測作業，以儘速恢復相關裝置與小鴨超萌形象，觀光局呼籲「不可抗力，『鴨』力山大」，為確保現場作業及遊客安全，請周遭船隻保持距離以策安全。

高雄近日平均瞬間風力達6級以上，位在高雄港邊、受風最強的黃色小鴨也被吹到「變形」...
高雄近日平均瞬間風力達6級以上，位在高雄港邊、受風最強的黃色小鴨也被吹到「變形」了。（記者宋原彰／翻攝）

觀光 檢測 臉書

上一則

金廈海域爭端 金門檢：碰撞翻覆 海委會：沒錄影沒蒐證

延伸閱讀

專訪／洛杉磯奶奶外婆入圍奧斯卡 愛讀世界日報

專訪／洛杉磯奶奶外婆入圍奧斯卡 愛讀世界日報
高雄兩隻「黃色小鴨」背對背 網搞笑留言：情人節後有事？

高雄兩隻「黃色小鴨」背對背 網搞笑留言：情人節後有事？
出車禍被拋上天 愛達荷少女斷腿卡住電線反救她一命

出車禍被拋上天 愛達荷少女斷腿卡住電線反救她一命
黃色小鴨親親 港都萬人追鴨

黃色小鴨親親 港都萬人追鴨

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
六四學運領袖吾爾開希。（翻攝自吾爾開希臉書專頁）

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

2024-02-17 17:18
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

2024-02-19 09:19
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
資深媒體人陳文茜長期努力對抗病魔，她特別發文感謝鴻海創辦人郭台銘，是幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。(取材自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專)

陳文茜發文感謝郭台銘：助我由垂危病情走向穩定恩人

2024-02-17 22:23
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。（取材自微博）

新聞評論／電視劇「繁花」給兩岸的再回首

2024-02-17 19:04

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元