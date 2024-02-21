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台灣金聯88戶平價宅出售 僅市價85折 台北801萬起跳

記者陳儷方／台北21日電
台灣金聯推出「2024台灣金聯平價住宅」88戶銷售專案，物件涵蓋雙北精華區。圖為信義區101大樓周邊。（記者曾原信／攝影）
台灣金聯推出「2024台灣金聯平價住宅」88戶銷售專案，物件涵蓋雙北精華區。圖為信義區101大樓周邊。（記者曾原信／攝影）

平價住宅又來了。台灣金聯推出「2024台灣金聯平價住宅」88戶銷售專案，其中有71戶位於六都，占總銷售戶數的八成。

台灣金聯表示，若買家符合新青安貸款條件也可申貸，貸款成數上限八成。

台灣金聯連續14年舉辦平價住宅銷售專案活動，已賣出超過千戶，今年推出案件共88戶，八成房屋物件在六都，台北市有10戶，平均每戶售價1906萬元（台幣，下同，約60萬美元），新北市21戶，平均每戶售價1430萬元，其他物件則座落於桃園市、台中市、台南市及高雄市。

平價住宅銷售專案不必加價搶標，房屋明碼標價，如果物件登記申購人數超過一人，4月2日抽籤決定買家。申購方式是向台灣金聯或各地業務處交付申購書，繳交登記手續費1000元及保證金3萬元，也可郵寄申購，申購書連同匯款單影本寄出，才算完成登記申購手續，每人不限申購一戶。如果沒中籤，會退還3萬元保證金。

這批平價住宅中，台北市總價最低的1件11.94坪只要801萬元，只要800萬就能擁台北市門牌，相當吸引人，而且位於林森商圈，走路6分鐘到中山國小站，還是電梯華廈，但沒車位；台北市總價最高的一件位在松山區健康路僑福新邨，權狀40.27坪，售價3217萬元。

88件平價宅中，總價最低的是位於高雄市旗山區旗山大衛營山莊套房，權狀18.95坪，售價只要131萬元，是有電梯的華廈，與大衛營高爾夫球場為鄰。

台灣金聯董事長施俊吉表示，這些物價取得來源有法拍屋，也有標購進來的房舍，例如捷運共構宅，進行整修後標售，訂價依據則是標購價格加上整修、房屋稅、土地稅後計算出成本，並依屋齡狀況等訂價，台灣金聯的獲利在3%至15%之間，與市場行情相比，大約打85折至95折。台灣金聯表示，雖然房屋來源可能是法拍屋，但都已經過整理，產權清楚，並且保證非輻射屋、非海砂屋、也非事故屋。

施俊吉也表示，88戶平價住宅為具有優良的區位地段、生活機能，且交通便捷、全齡化住宅，有透天厝、樓店、電梯住宅、套房等多種類型，如果搭配TPASS及青年安心成家優惠貸款等政策方案，購屋可以更輕鬆，例如北北基民眾購屋觸角可延伸至北部共同生活圈的桃園市，房屋價格會比較好入手。

貸款 捷運

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