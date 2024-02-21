我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

工作像醫檢師又低薪 臨床病理快「滅科」

記者陳雨鑫／台北21日電

臨床病理科每年核定不到十張專科醫師認證，但近三年卻只招募到12名住院醫師，招募率僅五成五，位居所有科別之末，常被笑稱「臨床病理科快滅科了」，原因在於薪資較低，看不到前景。

奇美醫院病理部醫學研究部部長李健逢表示，目前有願意申請臨床病理科的住院醫師，大多是醫師「副業」，原本取得其他專科資格，但對於病理科感到興趣。例如去年奇美醫院開出一位臨床病理科住院醫師的名額，錄取者是一名小兒科主治醫師，想要擁有兩個專科證照。

李健逢表示，早年臨床病理科被列入「部定專科」，關鍵在於前輩們奠定功績，例如「台灣血液之母」林媽利、「台灣血友病之父」沈明鏡、終生對抗結核病的陸坤泰等三位前輩，讓醫界認為檢驗醫學有其必要性，如果能從檢驗分析中找到疾病的破口，可以增進人民福祉。

不過，臨床病理科與醫檢師的工作太過類似，以致路愈走愈窄。三總病理部主治醫師陳燕麟表示，病理科分為「解剖病理科」與「臨床病理科」，前者分析判讀切片檢體、組織等，後者則是處理尿液、糞便等檢體，工作與醫檢師重疊，站在醫院經營的角度，沒必要額外再請一個人，而且還是一位薪資較高的醫師。

李健逢說，臨床病理科醫師的存在，似乎只用來應付醫院評鑑，教學醫院為了符合衛福部要完整聘雇所有部定專科醫師，才會聘用臨床病理科醫師。

李健逢指出，幾乎沒有「未分科住院醫師」（PGY）直接選擇臨床病理科，呼籲衛福部正視這個問題，協助發展，提供補貼，否則臨床病理科終究無法脫離「滅科」危機。

上一則

台北書展拚創意 看書能理髮、可品酒

下一則

冷眼集／三黨吵不停 新國會起手式難看

延伸閱讀

不同年齡病因不同 睡眠呼吸中止症可能原因曝光

不同年齡病因不同 睡眠呼吸中止症可能原因曝光
手術後見天花板吊珍珠、滿手螞蟻 看懂譫妄4不症狀

手術後見天花板吊珍珠、滿手螞蟻 看懂譫妄4不症狀
腹痛、惡心就醫 竟是橫膈膜疝氣＋胃癌

腹痛、惡心就醫 竟是橫膈膜疝氣＋胃癌
馬特博物館收到2胎兒標本 費城警調查

馬特博物館收到2胎兒標本 費城警調查

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
六四學運領袖吾爾開希。（翻攝自吾爾開希臉書專頁）

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

2024-02-17 17:18
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

2024-02-19 09:19
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
資深媒體人陳文茜長期努力對抗病魔，她特別發文感謝鴻海創辦人郭台銘，是幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。(取材自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專)

陳文茜發文感謝郭台銘：助我由垂危病情走向穩定恩人

2024-02-17 22:23
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。（取材自微博）

新聞評論／電視劇「繁花」給兩岸的再回首

2024-02-17 19:04

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元