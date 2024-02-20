新聞評論／8萬逃逸移工仍無解 台又另闢印度蹊徑

中華民國駐印度代表處與印度台北協會傳出已完成台印度移工合作備忘錄（MOU）異地簽署。官員表示，印度勞工素質穩定、評價良好，簽署MOU後台灣增加優質移工來源國，有利補足產業缺工。(記者許正宏／攝影)

台灣和印度 近日簽訂勞務合作備忘錄，將引進印度移工。大選前，民間即盛傳政府將引進10萬印度勞工 ，當時蔡政府斥為認知作戰的「假訊息」；如今，證實傳聞不假。唯對於實際引進人數，官員聲稱將依台灣不同產業的實際需求而定，絕非引進10萬印度移工。問題是，台灣目前逃逸移工人數已高達8.6萬，政府對此仍束手無策，卻立馬另闢蹊徑引進新移工填補，豈非火上加油？

台灣移工人數年年上升，目前已超過75萬人，其中高達一成一移工逃逸無蹤。如此高比率的移工失聯，一則顯示政府缺乏良好的管理政策，仲介業收取高額費用卻有權無責；二則反映移工市場混亂，民間非法雇用情況嚴重，而移工也甘為更高的薪水冒險脫逃；三則是政府部門怠惰成性，無意處理移工脫逃的燙手山芋，裝作這不會構成社會治安威脅，還聲稱移工犯罪率極低。

蔡政府不在乎移工的多寡和逃逸問題，不表示社會大眾對此無感。這次，不少人對政府引進印度移工提出質疑，主要就在台灣已有越南、印尼、菲律賓和泰國等多國移工，他們信仰不同的宗教，使用不同的語言，引進移工的家庭和企業乃至社會都需要一番適應。若再加上印度移工，因為宗教及生活習慣差異不小，則需要更大的磨合，將加劇雇用者和社會的適應負擔。

蔡政府為何跳出東南亞 的新南向習慣圈，隔洋遠從人們比較陌生的印度引進移工，從民進黨的宣傳圖卡，可以一窺端倪。其說詞是：印度在美國主導的「印太戰略」中占有重要地位，聘請印度勞工來台可以加深雙方關係，符合戰略方針。為此，民進黨特別誇稱印度勞工勞動素質穩定，在國際間評價良好，各國競相爭取。由此觀察，這和蔡政府不顧供應鏈成本和美國勞工工作習性，硬要台積電前往美國設廠一樣，把引進移工或出國設廠當成戰略棋子來用。

此外，勞動部也提出另一種說詞，說日、韓兩國的移工來源國多達10國，而台灣移工僅來自東南亞4國，因此有更大的擴張空間。這項理由，聽起來似是而非。日本人口為台灣的5倍半，但移工人數僅205萬人；韓國人口為台灣的兩倍半，移工人數僅一百多萬人。它們不像台灣，傳統低薪產業一喊缺人，政府就不斷開放移工進口滿足業者需求，而不顧社會的感受，以及國內大量低就的人力仍未充分運用。何況，日本和韓國都使用大量的中國移工，但台灣卻把語言相通的陸勞排除在外。

台灣這些年大量引進外籍移工的後遺症之一，是傳統產業的低薪固著化。影響所及，有些產業即滿足於低成本經營，完全不思升級轉型，導致初出社會的年輕勞動人口也連帶變成低薪族。蔡英文任內，雖連年調升基本工資，但其受益者主要是外來移工。對台灣青年而言，產業不提升，薪資低迷化，他們就越發高不成、低不就，許多人被迫成了滿街奔忙的外送員。

政府如果不能從產業面及社會結構面去思考國民的發展，一味想用便宜移工來填補傳產的缺工問題，未來台灣的人力發展和經濟發展勢必面臨極嚴峻的斷裂。舉例而言，目前實施無薪假的廠商約300家，影響的員工近萬人，原因是接單不足，引進移工反而加重就業困難。再如去年高喊缺工的旅宿業，要求引進三千移工，但今年國旅明顯下滑走衰，他們的需求還在嗎？當越南移工赴日工作的起薪是4萬台幣，台灣對他們還有吸引力嗎？蔡政府請認真想想！(轉載自聯合報社論)