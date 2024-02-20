政院推自主緊急應變隊 學生是否受訓惹議

行政院報告指出，行政院已持續召集各部會及地方政府，清查全國防空疏散避難處所。（圖／本報資料照）

第11屆立法院第一會期20日開議，行政院長陳建仁將赴立法院施政報告及備詢。根據行政院向立法院提出的施政報告指出，將於今年起至2029年間推動「建置民間自主緊急應變隊中程計畫」，訓練包括學校在內的組織，成立符合在地需求的民間自主緊急應變隊，5年內預計成立組訓8000人、320隊。

由於國軍台海防衛作戰理念已增加「殲敵於城鎮陣地」，規畫部署兵力在城鎮與敵決戰，而按國軍濱海城鎮作戰準則，須先行將民眾疏散至縱深地區大型城市，由地方政府照顧或引導就地進入堅固建物，以維安全。這項「建置民間自主緊急應變隊中程計畫」被列於行政院施政報告「外交、國防及兩岸關係」項下第8款「堅實防衛動員機制，強化全民國防韌性」第4點，格外引人矚目；且訓練計畫包括學校，外界好奇是否學生也須受訓？

國防部 全民防衛動員署19日表示，此案由內政部 業管。内政部則稱，台灣民間自主緊急應變隊是行政院核定計畫，由消防署執行。消防署表示，目前沒有規畫什麼時候要在學校推動，要視政府機構及企業推動情形及成效後，再討論何時、或是否要在學校推動；如果未來推廣至各級學校，培訓對象將以教育單位的教職員（工）為主，不會以學生為培訓對象。

消防署表示，行政院去年核定「建置台灣民間自主緊急應變隊中程計畫」辦理，計畫期程為2024年至2029年，台灣民間自主緊急應變隊（簡稱T-CERT）的建置，是透過政府協助各單位建立防救災能力，於重大災害發生時，在政府救難單位尚未抵達前，及時發揮自救與互助的應變能力。

消防署說，推動對象以國家設施、民間企業、醫療院所、學校、民防分團與村里社區為目標；今年培育對象以國家認為重要的設施和民間企業為主，尚未涵蓋學校，培訓技能以火災搶救、緊急救護及輕型救援為主。

行政院施政報告指出，行政院已持續召集各部會及地方政府研修次年度動員準備方案、分類及執行計畫，截至去年12月底止，共召開13次跨部會協調會，5000餘人次合署作業，協同檢視現行動員法規、盤點重要戰略物資與水、電維生系統、清查全國防空疏散避難處所及戰時災民收容救濟站等，維持公務機關緊急應變及國民基本生活需要，以強化全社會防禦韌性。

報告指出，為提升全民防災能量，加強民間防救災韌性，2024年至2029年間，規畫推動「建置民間自主緊急應變隊中程計畫」，訓練全國各地社區、企業組織、醫療機構、地區型民間組織、村里民防分團、學校等組織，成立符合在地需求的民間自主緊急應變隊，預計成立320隊、8000人。