我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

台灣4月電價 民生用電全面調漲 1357萬戶受影響

記者江睿智、賴昭穎／台北20日電
經濟部決定４月起全面調漲電價。根據規畫，這次不僅工業用電的電價將大幅調升，民生用電也將不分級距全面調漲。（記者侯永全／攝影）
經濟部決定４月起全面調漲電價。根據規畫，這次不僅工業用電的電價將大幅調升，民生用電也將不分級距全面調漲。（記者侯永全／攝影）

經濟部將於3月召開電價費率審議會，決定4月起全面調漲電價。據經濟部規畫，這次不僅工業用電的電價將大幅調升，一般民生用電、小商家、低壓用電也將全面調漲，包括長期凍漲的用電330度以下也涵蓋在內，將影響1357萬家庭用戶。

經濟部與台電全面檢討國內電價結構，包括工業用戶、民生用戶、小商家、低壓用戶等，預計今年4月全面調升。針對民生用電，過去幾次電價調整，主要是民生用電700度以上（俗稱豪宅）才會調整，長期以來用電330度以下電價凍漲，已造成電價結構偏離，並造成民間以分戶方式規避高段電價投機行為，因此這次擬不分級距全面調漲。

經濟部19日表示，目前僅在討論階段，電價是否調漲、如何調漲，將由電價審議委員會決定。經濟部預計3月上旬召開電價工作小組會議，電價費率審議會估計3月中旬後舉行。

台電統計，去年一般家庭平均每月用電約338度。官員舉例，初步推估，若用電330度以下電價調漲5%，每月僅增加30元電費，對一般家庭影響不大。

這波民生用電調幅，用電量高者調最多，如用電1000度以上調幅最多，依序是「701到1000度」、「501到700度」；至於用電500度以下，可能會適用同一調幅。但各用電級距適用電價調幅，尚待進一步確定。

台電虧損如滾雪球般擴大，去年虧損1985億元（台幣，下同，約63億美元），統計至去年底累積虧損3826億元（約121億美元）；今年預算政院核定台電虧損1887億元。為避免台電走上破產命運，經濟部向行政院爭取動用歲計賸餘補貼台電逾千億元，並規畫調升4月電價，以打掉台電今年虧損、穩定營運為首要任務。經濟部表示，4月各項電價調幅，須視政院核定多少撥補而定。

據了解，至去年底為止，中央政府的歲計賸餘累計金額初估2000多億元。政院官員表示，目前補貼台電的預算案，僅止於經濟部內部規畫，尚未正式向政院提出，而且若要主計總處撥補，一定要先編列預算，若要以編列特別預算的方式執行，也要先通過特別預算條例。

熟知內情官員指出，現在台電1度發電成本4元；自2004至2023年電價調漲過八次，但用電330度以下都沒調整過，甚至2015、2016年還調降三次，「現在330度以下電價比20年前還低」；以最低段120度來看，2015年4月每度價格2.1元，後來依序調降至1.89元、1.81元，現在的1.63元比20年前的1.91元還便宜。

因為330度以下用電超便宜，造成民眾以分戶方式規避高段電價，例如中南部有透天厝每一層都裝設電表，出租房屋也有類似現象。官員表示，330度以下電價長期偏離正常電價，引發公平性爭議，因此藉由這次電價調整，讓330度以下用電回歸合理價格。

預算 破產

上一則

通膨連3年吃掉加薪 去年實質薪資衰退

下一則

中學者：賴清德當選後兩岸關係 正朝激化矛盾方向在走

延伸閱讀

台4月調整電價納民生用電 逾500度可能調漲

台4月調整電價納民生用電 逾500度可能調漲
新聞評論／台電風光發電量破紀錄 是穿幫魔術

新聞評論／台電風光發電量破紀錄 是穿幫魔術
台灣電價3月審議 恐連3年調漲

台灣電價3月審議 恐連3年調漲
台電：若完全反映燃料成本 電價至少漲5成

台電：若完全反映燃料成本 電價至少漲5成

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
六四學運領袖吾爾開希。（翻攝自吾爾開希臉書專頁）

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

2024-02-17 17:18
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

2024-02-19 09:19
資深媒體人陳文茜長期努力對抗病魔，她特別發文感謝鴻海創辦人郭台銘，是幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。(取材自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專)

陳文茜發文感謝郭台銘：助我由垂危病情走向穩定恩人

2024-02-17 22:23
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。（取材自微博）

新聞評論／電視劇「繁花」給兩岸的再回首

2024-02-17 19:04

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期