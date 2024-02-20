通膨連3年吃掉加薪 去年實質薪資衰退

主計總處公布去年薪資統計，去年通膨居高不下，導致全年實質經常性薪資和實質總薪資雙雙衰退，薪水上漲的速度跟不上物價漲幅。（記者許正宏／攝影）

主計總處19日公布去年12月暨全年工業及服務業薪資調查結果，去年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均4萬5496元（台幣，下同，約1448美元），較前年增加2.43%，但剔除物價因素後，實質經常性薪資反而衰退0.05%，連續3年薪資成長都被通膨吃掉，加薪等於白加了。

此外，去年每人每月總薪資年增率1.42%，但一樣不敵通膨，扣除物價後衰退1.04%，不但是7年來首次衰退，衰退幅度也是歐債危機以來的近11年最大。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，去年通膨率2.49%，導致實質經常性薪資和實質總薪資「雙指標」皆落入負成長。由於今年物價有機會趨緩，實質經常性薪資、總薪資能否「轉負為正」？陳惠欣說，1月通膨率1.79%，已回落至2%以下，加上基本工資 調漲和軍公教調薪，預期今年的薪資成長應可有穩定表現，至於能否轉為正成長還要再觀察。

主計總處指出，雖然去年實質總薪資衰退1.04%，實際上，2017年到2022年實質總薪資累計成長達9.1%，表現仍然不錯。主計總處調查去年12月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5921元，月增0.71%、年增2.19%；獎金及加班費等非經常性薪資約1萬1984元，合計後每人每月總薪資平均為5萬7905元，年增0.67%。

資料顯示，台灣消費者物價指數（CPI）2021年下半年起飆高，當年全年CPI年增率1.96%，2022年CPI年增率2.95%，去年為2.49%，使得國人加薪及加班費、獎金發放幅度都跟不上，實質經常性薪資自2021年起連3年被通膨吃掉，去年更因出口嚴重衰退，加班及獎金發放縮水，連實質總薪資也出現衰退情形。

主計總處還公布了去年12月及全年工業及服務業薪資統計，也發布各產業薪資狀況。其中，海洋水運業每人每月總薪資14萬2917元，連3年居冠；破10萬的還有其他金融服務業（主要為金控公司）11萬5551元、銀行業11萬3475元、航空運輸業的10萬5970元。

至於最「薪」酸的是美髮及美容美體業，每人每月總薪資3萬2490元，其他汽車客運業（主要為遊覽車）3萬3958元，也是相對較低。

製造業受僱員工人數方面，去年12月月減2000人，去年全年則減少3.1萬人，陳惠欣說，製造業受全球景氣影響仍在。

陳惠欣指出，去年全年工業受僱員工人數減少2.6萬人，其中製造業減少3.1萬人，正是減幅最深的業別，包含半導體產業在內的電子零組件製造業則減少9000人。