柬總理不甩求情 轟台網紅晚安小雞「不孝子」

台灣網紅晚安小雞和阿鬧在柬埔寨自導自演拍攝被綁架假影片，遭當局判刑2年，柬埔寨總理洪馬內（圖）19日首度發聲，不甩求情建議，大罵網紅小雞、阿鬧是「不孝子」。（路透）

金邊郵報報導，台灣網紅「晚安小雞」和阿鬧在柬埔寨自導自演拍攝被綁架假影片，遭當局判刑2年，而柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）19日首度發聲，稱電話中痛斥求情建議，更大罵「晚安小雞」等人「自私自利的行為傷害了柬埔寨」。

洪馬內19日上午出席金邊一座新橋動土儀式回應造假鬧劇，他表示「晚安小雞」等人被判刑以後，收到釋放他們的求情建議，「前天有些人想替他們說情，我在通話中痛斥他們。他們說應該同情這兩個年輕人在台灣還有生病母親要照顧。我說，如果他們的母親生病了，他們該被判更重的刑罰，因為他們是不孝子。」

洪馬內認為既然兩人母親患病，他們應該在家照顧長輩，「而非跑到別人國家破壞其聲譽、製造麻煩」。

除此之外，洪馬內更透露西哈努克省警方發現「晚安小雞」等人原先還打算在第二大城暹粒（Siem Reap）如法炮製，一切目的都是為了收穫網路流量。

洪馬內怒轟，「他們自私自利的行為讓別人誤解柬埔寨綁架猖獗，讓可能觀光 客對我國望之卻步」。

最後洪馬內更警告任何企圖透過造加形象獲得網路聲量的人，「我們將採取嚴厲行動，一如本案一樣，他們將在監獄 服刑2年，且刑滿後將被驅逐出境，永遠不得返回柬埔寨。」