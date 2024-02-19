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台灣住院病患輸血率12% 超過美國3倍

記者沈能元／台北19日電
台灣捐血率為全球第一，但各地仍傳缺血窘境，血液基金會期望衛福部制定用血指引，讓血液真正用在需要的病人身上。(記者許正宏／攝影)
台灣捐血率為全球第一，但各地仍傳缺血窘境，血液基金會期望衛福部制定用血指引，讓血液真正用在需要的病人身上。(記者許正宏／攝影)

台灣人捐血率為全球第一，去年達8.08%，創下歷史新高，卻仍常見缺血窘境，血液基金會預計2027年捐血、用血將黃金交叉，屆時缺血情形恐更嚴重，為此，輸血學會著手研擬台灣首部「病人用血管理」（PBM）指引，盼醫院、醫師用血更有效率，將血液用在真正需要的病人。

血液基金會最新統計，2022年，紅血球、白血球等全血輸血量達252萬餘袋，全血及成分血供應量為407萬餘袋，均為歷年新高，但春節連假剛過，各地捐血中心又傳缺血，台北、新竹捐血中心急缺Ｏ型血，庫存量僅剩四天以下。

輸血學會理事長闕宗熙表示，台灣整體捐血量逐年上升，但用血量、住院病患輸血率似乎增加幅度更快，以紅血球為例，醫院中心輸血率於2018至2021年增加12%，血小板輸量增加3%；至於冷凍新鮮血漿輸量，醫學中心增加3%，區域醫院增加2%。

闕宗熙表示，台灣應積極推動「病人用血管理」（PBM）指引，才能降低住院患者輸血率，香港於2018年起推動PBM，當年住院病人曾經輸血率4.67%，2020年降至約4.35%；美國2021年統計，在推動PBM後，輸血率百分之四點多，降為3.75%。

目前台灣住院病人曾經輸血率達12%，高出美國三至四倍，闕宗熙說，「為何台灣醫療端一直需要用血，這確實值得思考，其中發生什麼問題」。

輸血學會去年承接衛福部專案計畫，分析台灣醫院醫療用血情形，闕宗熙表示，相關研究報告已於去年年底「國血國用會議」發表，呼籲衛福部透過人工智慧AI）建立匿名、去識別化的比較機制平台，定期公布機制，讓各醫院自行了解用血情形，形成同儕壓力，並納入醫院評鑑項目，自行降低用血情形，達到管理用血效果。

「民眾捐的每一袋血都很珍貴、很重要。」血液基金會公關處長黎蕾表示，希望醫事司盡速制定用血指引或規範，並鼓勵年輕族群捐血。

香港 人工智慧 AI

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