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晚安小雞驚動柬埔寨前總理 洪森籲關到刑滿

台灣新聞組╱台北19日電
台灣直播主「晚安小雞」在柬埔寨落網，傳出遭判刑2年。（取材自臉書柬中時報）
台灣直播主「晚安小雞」在柬埔寨落網，傳出遭判刑2年。（取材自臉書柬中時報）

柬埔寨前總理洪森昨天針對台灣網紅「晚安小雞」與阿鬧直播造假案發聲，洪森表示，柬埔寨堅決維護好國家聲譽，支持法院的判決，一定要讓他們在監獄裡服滿刑期。

「晚安小雞」（本名陳能釧）與阿鬧（本名魯祖顯）近日前往柬埔寨直播造假，施亞努港（Sihanoukville，西港）省初級法院15日裁定，「晚安小雞」與阿鬧因觸犯煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，且須罰400萬瑞爾（約982美元）。

中央社報導，柬埔寨前總理、現任執政黨人民黨主席洪森昨天首度就台灣網紅直播造假案發聲。他向柬國媒體表示，支持法院的判決，呼籲司法部門不要減刑或特赦他們，一定要讓他們在監獄裡服滿刑期。

他強調，柬埔寨對任何造謠抹黑國家形象的行為抱持「零容忍」的態度，不管他們來自哪個國家，只要損害柬埔寨聲譽，必須受到柬埔寨法律制裁，柬埔寨堅決維護好國家聲譽。

洪森掌控柬埔寨近40年，直到他的兒子洪馬內（Hun Manet）在2023年8月22日正式宣誓就職柬國新任總理。洪森雖已將大位傳兒，但他強調，個人政治生涯在交棒後仍未結束，至少將從政到2033年。

監獄 司法部

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