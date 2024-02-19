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海虎艦事件 海軍：非人為過失 立委批對失蹤者家屬不公

記者洪哲政／台北19日電
海虎潛艦官兵落海事件，海軍司令部完成調查，指非人為過失，無人須懲處，引發立委批評玩文字遊戲。(國防部資料照片)
海虎潛艦官兵落海事件，海軍司令部完成調查，指非人為過失，無人須懲處，引發立委批評玩文字遊戲。(國防部資料照片)

海虎潛艦去年12月21日出海訓練時6名官兵落海，迄今仍有3名人員失蹤，海軍司令部完成事件調查，稱全案為環境及裝備複合式因素造成，非人為過失，依行政程序法及陸海空軍懲罰法規定，無人須懲處。立委昨天表示，調查結果對失蹤官兵家屬很不公平。

海虎潛艦去年底在西南水域海上訓練時，救難浮標不明原因開啟浮出，艦長下令人員上甲板回收救難浮標，當時湧浪拍擊船身，官兵繫緊安全索仍落海並有三人失蹤。本報系聯合報日前詢問海軍司令部，全案調查報告是否完成？是否應有官員為此案負責並受懲處？而堅持在海象不佳情況下命令人員上甲板以人力回收浮標，是否涉決策不當，應調整處置準則？

海軍司令部昨天回覆表示，海虎艦救難浮標回收作業是依修護通令執行，屬當下合理的決心下達；而此案經調查為環境及裝備複合式因素造成，非人為過失，依行政程序法及陸海空軍懲罰法之規定，不予懲處。

國民黨立委徐巧芯指出，海虎艦人員落海案，決策標準程序一定有問題，近期國防部從中國大陸火箭情報公布決策失誤至海虎艦案，出問題後皆草草檢討了事，通常沒人受懲，也不會向外界說明檢討過程。

徐巧芯表示，海虎艦人員落水意外發生後，海軍才緊急專案採購人員落海警示器。軍方的事後補救就是增購設備，但社會上最關注的，是事發時的決策判斷有無錯誤，人員派遣的標準程序有無需要改進，軍方卻未讓社會看到這方面有任何檢討。

徐巧芯指出，海軍稱此案非涉人為過失，只是為大事化小、小事化無，對失蹤官兵家屬很不公平。她認為，這已經變成軍方一種不好的習慣，軍中有人做錯了，軍方卻不給交代，不管是對國軍在民眾心目中的形象，或對軍方的自律，都是扣分，這將會是她未來監督的重點。

國民黨立委馬文君質疑，「什麼叫環境及裝備複合式因素？」是環境惡劣超過裝備操作極限？或環境合於作業規定，但裝備買到劣質品？根本就是文字遊戲。她說，在海軍常規艦艇執行海上任務，若遇風浪不佳狀況，水面艦均會要求人員行走艦內走道，同樣，潛艦於海上浮航階段，在風浪不佳階段，是否允許人員於艦外作業，艦長對此應有專業，若因此發生危害事件，實應檢討作業程序與艦長責任。

她說，艦長指揮艦艇出海執行任務，就負全艦責任，出事怎會是完全無責？三個官兵安全索脫落失蹤，已不是安全索問題，而是海象根本無法執行上甲板任務；浮標意外浮出是小事，不值得派官兵冒險。

國民黨 國防部

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