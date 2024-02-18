燈節慶元宵 台北「光龍」吐息 平溪升百盞天燈

龍年伊始，元宵節慶相繼登場。新北市長侯友宜帶領外國使節、各族群代表在平溪國際天燈節現場施放4盞20呎主燈為「台灣、世界、龍、虎」，寓意台灣、世界都好、世代共融（圖）。(記者潘俊宏／攝影)

台北燈節昨晚於西門町全面開展，市長蔣萬安出席點亮主燈「城現光龍」，陣陣吐出龍息，光影炫耀奪目，他表示，今年正值台北市建城140周年，透過燈飾展現悠久歷史，同時，他也赴「友好城市燈組」駐足上海市作品，細細看轉動的大型燈籠，並與上海方人員合影。

下周六是俗稱小過年的元宵節 ，台北燈節三層樓高主燈「城現光龍」昨晚點燈，其中「友好燈區」展出16個台北市友好城市，台北市觀傳局長王秋冬表示，參展的友好城市，包含濟州特別自治道、日本大阪觀光 局，以及上海團都抵台參加。

北市觀傳局表示，這次除了主燈之外，捷運 西門站出口也有「魚躍西門」，而中華路整排燈區邀集當代藝術家，融合傳統的創作，以及16處友好城市燈組，一路發光到捷運北門站。

隨後，蔣萬安也在策展人劉治良介紹，沿著中華路街區賞燈，現場也不少民眾搶著合影，特別是到來台展覽的16處友好城市區，各個以該座城市特色製成燈飾，就連大阪市觀光局長也搞笑地扮起燈飾，看到蔣萬安來便跳下看台來問好。

另外，大家關注的上海市燈區，也由上海市台辦聯絡處處長徐皓親自導覽這座半圓形巨大旋轉燈籠，上面繪製了黃浦江、梧桐樹、蘇州河等上海風情，蔣萬安也不時提問如何組裝來台，最後雙方合影，過程僅小聊問候。

據了解，上海市今年參訪層級降低，從副主任變處長，由上海市台辦聯絡處長徐皓、秘書處長邢彤、新聞處長陳小勇領頭。王秋冬說，上海團沒有規畫正式與蔣萬安拜會，上海燈區碰面可能也是該團與蔣市長唯一一次見面。

另外，新北市長侯友宜昨晚帶領外國使節、各族群代表在平溪國際天燈節現場，施放4盞20呎主燈為「台灣、世界、龍、虎」，寓意台灣、世界都好、世代共融。現場聚集不少國際遊客，參與每波100盞天燈同時升空的壯觀畫面，遊客直呼好美。

而台東元宵節最受矚目的炸寒單，首場在玄武堂「開炸」，五名肉身寒單爺站在竹轎上由轎伕抬行，接受來自四面的鞭炮轟炸，場面熱鬧。