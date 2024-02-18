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梨山森林大火 深夜延燒11公頃

記者林佩均／台中18日電

台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地，前天深夜傳出森林火災，暗夜中熊熊烈火延燒迅速，農友睡夢中驚醒，昨晨一時許拍下惡火畫面，直呼「睡意全消」。林業及自然保育署台中分署出動47人及空勤直升機陸空灑水滅火，昨午控制火勢，起火原因將進一步釐清。

台中分署表示，前天深夜接獲通報該處林班地發生火災，因夜間山區視線不佳搶救不易，火勢延燒猛烈。梨山農友林志忠說，昨晨1時許，睡到一半聽到霹哩啪啦聲響，外出查看竟是松東巷對面森林發生大火，暗夜中火勢猛烈，家人睡意全消。

台中分署指出，昨晨五時集結人力並申請空勤總隊直升機空勘及空中滅火，直升機共投水五次，合計吊掛10公噸水。由於火場位置地處偏遠，且無道路通行，森林護管員用砍刀闢除雜草開路，涉水過合歡溪，步行約兩小時抵達火場。

台中分署表示，火場為造林地及針闊葉樹林，雜草繁多，輕質燃料充足，促使火勢延燒快速且有多處煙點；經啟動森林火災搶救機制，兵分三路分頭處理煙點，火勢在昨天中午獲得控制，初估延燒面積約11公頃。

台中分署說，依過往經驗，森林大火八、九成都是人為因素，轄區之前唯一起火的自然因素是遭雷擊打中大樹引發大火，近日天氣未炎熱到雜草自然起火，研判是有人闖入森林用火的可能性較高。

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