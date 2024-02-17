1月房租指數年增2.14%再創新高 租屋族更苦了

行政院主計總處統計顯示，1月房租指數達105.19，年增2.14%，再創新高，租屋族負擔更重了。（本報資料照片）

通膨壓力止不住，今年元月房租指數再創新高。據行政院主計總處統計顯示，1月房租指數達105.19，年增2.14%，再創新高，且連續六個月房租指數年增率逾2%，顯示台灣租金 價格呈現緩漲趨勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，民眾買不起房轉而選擇租屋，但租金卻受到高通膨、房價上漲、市場供需失衡等三大因素影響，導致台灣租金逐步攀升，加重租屋族生活負擔。

曾敬德強調，政府公布的租金統計房租指數，雖年增率幅度不大，但房租指數卻連六個月年增率逾2%，反映台灣房租朝緩步向上、持續創高的緩漲趨勢發展，這也是政府冀望透過「囤房稅2.0」政策引導空屋釋出，另一方面則釋出租金補貼，希望藉此降低租屋族的生活負擔。

據行政院主計總處統計資料顯示，今年1月物價統計內的居住類指數年增1.75%，其中住宅維修費上漲3.47%，房租指數更達105.19、年增2.14%，惟家庭耐久設備（如冷暖氣等耐久家電）年減1.79%，抵銷部分漲幅。

曾敬德指出，這波租金持續走揚背後有許多原因，包括房價上揚後新房子要求的租金價 格較高，相對的也對周邊中古屋產生租金比價效應，且通膨稀釋貨幣價值、新台幣愈來愈薄，也會反映在租金價格上。

他表示，除了外在環境變動增加屋主成本，房東 還面臨住宅維修成本增加、管理費用增加，央行連續五次升息後也讓還有房貸的房東成本增加，在房東整體生活開銷成本提高下，以致房租指數年增率突破2%。

另外，曾敬德指出，政府的租金補貼也增加租屋族對租金的承擔能力，且台灣就業市場穩定，沒有大幅失業情況發生，加上高房價也讓部分民眾選擇租屋，多方因素交互影響，都形成租金上漲的相對有利條件。