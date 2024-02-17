我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

OpenAI完成員工售股交易 最新估值達860億元

新北燈會演繹「山海經」 12米青龍騰空

記者江婉儀／新北17日電
新北燈會點燈，12米龍宮青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐等神獸搭配聲光變換，驚豔民眾。（記者江婉儀／攝影）
新北燈會點燈，12米龍宮青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐等神獸搭配聲光變換，驚豔民眾。（記者江婉儀／攝影）

2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」16日點燈，燈區、美食文創市集擠滿人潮，首發3000個鴻運龍來小提燈迅速搶光。市長侯友宜與貴賓啟動主燈後，12米龍宮青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐等神獸搭配聲光變換，演繹《山海經》傳說，為市民帶來好運。

侯友宜表示，今年打造12米龍宮主燈，融合特效及光影變化，也有美食市集，要讓新北充滿人情味、元宵節氣氛，今年辦第6屆，每年都吸引滿滿人潮來欣賞燈會，今年分5大特色、9大主題區，大家可以來新北燈會玩整天，從入口一路走來會場，要讓大家感受年味，新北燈會期間要成為全台最大、也是大家最愛來的地方。

晚會先嗇宮鼓藝團及舞蹈團帶來震鼓爍金、舞龍展神威開場演出，炒熱現場，接著歌手畢書盡出場，粉絲尖叫聲不斷。

民政局長林耀長表示，今年規畫九大主題燈區、五大特色活動，除主燈秀每半小時展演3分鐘，多個燈區還有AR虛擬科技、藝術互動等特色，周邊也打造光環境及光廊，頗富異國風情。

特別的是，此次邀請西班牙藝術家Lourdes Salcedo Tavira陳展太陽能燈藝裝置，讓大家看見燈藝裝置結合環境永續的美學。

現場還有近百攤市集、好想兔展售攤位及日式風情的「手信坊」貨櫃日式甜點，提供賞燈民眾更多玩樂的選擇。

今還有超人氣「好想兔」人偶見面會、Momo與點心家族帶動跳、身聲劇場狂打樂擊，周日還有SOLARISM饒舌表演、新北光點馬戲遊行等，燈會展期至3月3日。

侯友宜 元宵節

上一則

新北跆拳教練猥褻11女童 重判29年半

下一則

合作備忘錄簽訂 台將開放印度移工

延伸閱讀

新北台中侯友宜盧秀燕2026屆滿 綠拚反攻 藍憂白瓜分

新北台中侯友宜盧秀燕2026屆滿 綠拚反攻 藍憂白瓜分
初二女兒沒回家 侯友宜送御守代替愛的千言萬語「只要累了我們都在」

初二女兒沒回家 侯友宜送御守代替愛的千言萬語「只要累了我們都在」
黑白集／侯友宜大選新北本命區動搖 恐影響交棒

黑白集／侯友宜大選新北本命區動搖 恐影響交棒
新北後侯友宜時代 藍綠白點名2026接棒人

新北後侯友宜時代 藍綠白點名2026接棒人

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
翁祖模(右)與翁倩玉兄妹從小感情好。(李政龍╱攝影)

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

2024-02-09 01:12
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

台電：若完全反映燃料成本 電價至少漲5成

2024-02-12 01:28

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃