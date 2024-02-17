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國科會博士獎學金公告甄選核定名單 人文類僅1成2

記者許維寧／台北17日電
長庚大學校長湯明哲湯明哲表示，若沒未解決就業問題，發獎學金容易流於形式。(本報資料照片)
長庚大學校長湯明哲湯明哲表示，若沒未解決就業問題，發獎學金容易流於形式。(本報資料照片)

為鼓勵學生投入博士，國科會今年推出博士獎學金方案，日前公告甄選核定名單，總計906件申請，獎勵400件，其中人文類僅50件。學界認為，相較其他領域，人文學科名額太少，且對文科生而言，研究教職仍是鐵飯碗，應值得多鼓勵；至於理工學門，應設法解決學界職缺的問題，否則發獎學金恐流於形式。

國科會今年加碼推動博士生研究獎學金，總計1000個名額，每月4萬元獎學金並授予榮譽頭銜。近日公告獎學金核定名單，其中人文學科99件申請案，最終核定50件。

台灣中文學會副理事長曾守仁認為，人文類申請比例僅一成實在低得嚇人，國科會應有必要了解為何申請件數如此少；又既然是擇優，各專業領域分配也要考量，較能落實挹注經費的美意。

不過有不具名的國立大學資深教授指出，台灣真正問題仍是博士生出路少，少子化下，私立大學不敢聘人，國立大學只偏愛海歸博士。

長庚大學校長湯明哲則認為，持博士學位者在學界、業界，市場都有限，若沒未解決就業問題，發獎學金容易流於形式。

國科會說，甄選重點領域包括量子科技、人工智慧等，整體平均通過率為44%，人文類通過率約50%，高於平均值。

就業 人工智慧

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