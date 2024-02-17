身心調適假 高中職3月起試辦 1學期最多3天 需家長同意

多所大學已廣設「心理健康假」，學生團體日前發起支持國高中心理健康假盡快上路連署，短短一天內即逾3000人響應。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台灣青年民主協會日前發起「支持國高中心理健康 假盡快上路」連署，短短1天，逾3000名國高中生參與。教育部 表示，規畫自今年3月起，依照各校意願開放高中職試辦，但正名為「身心調適假」，試辦期間1學期最多可請3天，且需出具家長同意證明，希望於試辦後113學年（2024年）、今年8月起穩健上路。

根據教育部統計，國小生至大學生嘗試輕生通報件數逐年攀升，一路從2016的1089件，到2020年則暴增為8730件。青民協認為，身心調適假可提供學生調適機會，成為主動尋求幫助的契機。

教育部指出，身心調適假是為以利學生輕微心理不適時可以調整心情、平衡身心，學生每次請假可以半日或一日為單位，當日到校前若要請身心調適假，應由家長或實際照顧者先通知學校，並於返校後依規定完成請假程序。

至於已到校學生，教育部表示，學校應先了解學生身心不適原因並聯繫家長，若有特殊情況，則學校應聯繫家長接送。

但教育部也指出，定期學業成績評量和學期補考期間不適用身心調適假，請身心調適假的學生也不得領全勤獎。針對請假學生，學校應定期彙整提供校內輔導室等參考。

全教總高中職主委林金財呼籲，學校應避免標籤化請假學生，不應把請假跟心理有問題畫上等號，學生想調適壓力就應給予空間，除非學生本人有需求，切勿因學生請假就恣意通報輔導。

但也有高中校長憂心，身心調適假不用醫病證明等，只要家長首肯即可，但不少家長一直以來放縱子女或過度溺愛，子女不想上課都許可，況且大學心理假上路以來也發生亂象，如不少學生和伴侶鬧彆扭，甚至只是前一天太累就搬出心理假不來上課，高中端若碰上沒有責任感的家長，恐變成合規的逃課方式。

國教行動聯盟理事長王瀚陽則認為，身心調適假立意良善，但僅解決部分問題，應從根本上預防、早期介入，而非全面依賴用放假解決問題。尤其導師應更要能主動識別需要協助的學生，教師若本身無輔導背景也無妨，但要能釋出關懷、適時轉介輔導資源。