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合作備忘錄簽訂 台將開放印度移工

記者葉冠妤、劉宛琳／台北17日電
中華民國駐印度代表處與印度台北協會已完成台印度移工合作備忘錄（MOU）異地簽署。行政院官員表示，印度勞工素質穩定、評價良好，簽署MOU後台灣增加優質移工來源國，有利補足產業缺工。(記者許正宏／攝影)
中華民國駐印度代表處與印度台北協會已完成台印度移工合作備忘錄（MOU）異地簽署。行政院官員表示，印度勞工素質穩定、評價良好，簽署MOU後台灣增加優質移工來源國，有利補足產業缺工。(記者許正宏／攝影)

昨傳出中華民國印度代表處、印度台北協會透過視訊完成台灣、印度勞務合作備忘錄（MOU）的異地簽署。勞動部證實，雙方後續將依程序完成換文後，盡速召開工作層級會議，討論未來開放行業及數額、移工來源地區、聘雇資格及招募方式等細節。

行政院官員強調，MOU內容明定印度移工開放行業及人數由台方決定，印度方將依台方需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進雇用，絕無日前部分網路謠傳大舉引進10萬移工之實。

勞動部說明，目前雙方仍在持續推動MOU洽簽事宜，還沒完成最後程序，待完成簽署後，將送立法院查照，並盡速與印度方討論執行細節，包含開放程序、行業數額、來源區域、語言能力、專長資格及招募方式等。

勞動部強調，印度在海外已輸出逾1800萬人力，將參考其他國家引進印度移工模式，優先以具備一定學經歷、英文能力佳的印度勞工為對象，初期採小規模試辦引進，定期檢視開放成效，如成效良好，再漸進增額開放。

勞動部說，待各項籌備工作就緒後，將依法公告印度為新增移工來源國，並由雇主依個別需求，自所有已開放移工來源國中，自由選擇引進。

印度 中華民國 勞工

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