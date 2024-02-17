財部打炒房再出手 豪宅課稅擴大 囤房稅2.0 7月上路

財政部16日日預告囤房稅2.0子法，針對「豪宅」定義，六都及新竹縣市為轄內房屋現值排名前1%、其餘縣市為排名前0.3%。（本報資料照片）

財政部 打炒房再出手，賦稅署昨日公告去年舊制房屋財產交易所得計算規定，史上第二次調整豪宅門檻，擴及更多房屋，希望使設算所得額更貼近實際所得，估約4000件受影響。

這項規定主要針對去年出售舊制房屋（如2014年以前取得的房屋等）、且交易價格屬「豪宅」等級，當無法提出相關交易成本等證明時，國稅局將會據此設算所得，今年5月報稅 時適用。

財政部官員表示，針對房地總交易金額達一定門檻的豪宅，在設算舊制所得時，會計算房屋部分的收入後，再按17%計算所得，比起非豪宅案件是以房屋現值乘以一定比率來計算，相對重得多，也更貼近實價。

財政部自2013年參考央行 豪宅標準，訂出各縣市豪宅定義後，曾在2014年配合央行調降豪宅定義的金額，此次再調降、擴大適用範圍。

台北市部分，豪宅從原本7000萬元（台幣，下同，約224萬美元）以上調降到6000萬元；新北市從6000萬降到4000萬，桃園、新竹縣市、台中、台南、高雄從4000萬元降至3000萬元，其他地區則從4000萬元降至2000萬元。

針對非豪宅部分，是以現值乘以一定比率，全台368行政區中有196個調整，幅度約1至5個百分點，其中台南新市、善化皆調高5個百分點，皆因南科效應，房市漲幅顯著；高雄前鎮則調高4個百分點。

囤房稅2.0今年7月上路，財政部昨日正式預告相關子法及對照表格，讓稅率基準更透明，此次子法預告公布「稅率基準」及「現值基準」並簡化稅率級距分組，財政部指出，排除豪宅後，全國仍有312萬戶、逾99%單一自住享受到減稅，但有約2萬6592戶「豪宅」得留意稅務問題，財政部甚至連下第二道重手，發布新公告調整豪宅交易課稅計算基準。

房屋稅新制規定，房屋現值在一定金額以下的全國單一自住房屋，可享房屋稅率自1.2%降至1%，財政部賦稅署長宋秀玲說明「一定金額」的認定：直轄市（六都）及新竹縣市取前1%戶，其他縣市取前0.3%戶房屋定義為高價住宅，排除適用1%的全國單一自住優惠稅率，預估適用房屋稅1%優惠稅率的戶數有312萬5533戶，不適用戶數共有2萬6592戶，不適用優惠稅率的豪宅中，6都及新竹縣市有2萬4485戶，其他縣市有2107戶，減稅利益約23.6億元。