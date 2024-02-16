海洋保育法 擬授權主管機關設庇護區

「海洋基 本法」2019年11月20日公布施行，依法應在二年內檢討相關配套法規，但政院遲未動作，環團多次呼籲盡早完成立法，延宕兩年多後，行政院會昨終於通過「海洋保育法」草案等配套三法，賦予主管機關可設庇護 區等五大權限，將送立法院新會期審議。

海洋委員會主委管碧玲表示，「海洋保育法」草案可達成強化保護海洋生態環境、整合海洋保護區效能及保育海洋生物多樣性三大目標，並賦予主管機關可以畫設庇護區、管理保護區、公告禁限制行為、調查實施保育措施、派遣觀察員蒐集資料等五大權限。

管碧玲表示，該法也提供吹哨者條款以及公民訴訟等二大公民監督途徑，獎勵民眾舉發違法事件；另外，也同時設計三大保障，針對庇護區畫設以及規範禁限制行為設立審議會機制、庇護區兼容永續利用及信賴保護原則（畫定海洋庇護區前已核准之行為繼續從事到有效期限屆滿）等三大保障。

配套草案還包括「野生動物保育法」草案，鑑於去年東非狒狒逃脫事件，增訂保育類野生動物逸失圍捕費用由飼主負擔之規定，並加重未通報或未積極圍捕罰則（3萬元以上15萬元台幣以下），以及全面禁用捕獸鋏等規範。

另外，為強化打擊非法漁撈，「遠洋漁業條例」修正草案新增條文，禁止非法、未報告、不受規範（Illegal, unreported, unregulated，簡稱IUU）之漁撈行為，違者可處600萬元至3000萬元台幣罰鍰。