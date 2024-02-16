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孕婦藏肚機上產子 男嬰終生免費搭機？ 長榮：無此慣例

記者甘芝萁、周彥妤／台北16日電

長榮航空15日從東京羽田飛往台北松山的BR189班機，飛行途中一名孕婦乘客出現臨盆反應，所幸當時機上有四名醫師旅客，加上全體空服員協助，順利產下一名男嬰，母子均安。網紅「中古小姐」透露，其中一名提供協助的醫師是她醫師老公「魔人」，在機上幫忙全程接生，為援助忙到衣服濕透。

根據本報掌握，該名孕婦乘客15日約11時20分時表示不舒服、有破水、陣痛現象，由於產兆來得快又急，空服都還來不及準備無菌墊，旅客就在11時55分於座位上產下一子。

中古小姐則在臉書上表示，「魔人」15日搭飛機，傳訊息「我還在機場，衣服已溼透，必須先想辦法換衣服才能離開機場」。看到訊息差點嚇暈，原來是飛行途中有產婦生產，丈夫在飛機上幫忙接生。

根據長榮航空的運送規範，單胞胎懷孕36周以上或多胞胎懷孕32周以上乘客及生產後7天內之產婦搭機，不得搭機，但是該班機訂位中，並未顯示有需要出具適航證明的孕婦乘客，機上產子事件傳開後，長榮航空內部議論紛紛。

知情空服透露，該名孕婦本身相當瘦小，腹部並不明顯，她最初向空服表示不舒服，更試圖隱瞞，僅告知懷孕20周，事後追問，才誘導孕婦說出預產期為3月3日，也就是說已懷孕38周。

長榮航空表示，針對個案不便透露包括旅客懷孕周數在內等個資。至於該男嬰是否享終生免費搭機？長榮航則說「無此慣例」。

資深空服則說，機上產子看似喜事一樁，但對乘客本身、組員都是很大的風險，還好母嬰均安，否則若有狀況，機上有協助的人都可能吃上官司。

台大醫院婦產部主治醫師施景中指出，假期前後，在門診要求開立「適航證明」的孕婦增加，但該證明非醫院正式文件，開立後並不能保證孕婦不在機上生產，若有意外，恐面臨孕婦、航空公司求償，醫師開立意願低。

施景中說，機上緊急醫療設備有限且無專業醫護，飛機上生產有一定風險，若胎兒周數低於28周風險更高，嬰兒出生後容易出現呼吸窘迫等情況。

施景中指出，適航證明最多只能證明孕婦目前狀態，搭機時不需要額外醫療協助，也不必拆座椅、吸氧氣等配套措施，但是否會發生早產則無法保證；若孕婦懷孕周數少、肚子不大，婦產科醫師多建議不必開立適航證明，「因為寫了也只是心安。」

長榮 臉書

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