台股龍年開紅盤狂飆548點 寫4大亮點

台股15日新春開盤，盤中一度漲逾600點，終場收18644點，券商請來財神討吉利。（記者林俊良／攝影）

台北股市龍年新春開紅盤，氣勢無法擋，行情上演「飛龍在天」行情，指數由台積電 、人工智慧（AI ）族群領銜主演，締造加權指數終場大漲548點至18644點作收，上市櫃市值飆升至65.3兆元(台幣，下同，約2.08兆美元)，台積電股價與市值也同步創高等多項歷史紀錄。

國際股市於春節長假期間牛氣沖天，尤其輝達、超微為首的AI多頭指標狂漲，引爆台股 昨日軋空手、軋融券、軋借券的「三軋」走勢，盤面出現51檔個股收盤改寫掛牌後新天價，進而推升台股昨日亮麗寫下四大亮點，包括加權指數早盤最高一度上漲629點至18725點，終場收在18644點，盤中高點及收盤均為台股史上新高紀錄；收盤則上漲548點，創下史上第六大單日漲點。

輝達（Nvidia）市值14日收盤首度超越Google母公司字母（Alphabet），登上全美市值第三高公司，凌厲漲勢也讓執行長黃仁勳的財富身價增至652億美元，超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰的財富也隨人工智慧（AI）話題熱炒，而暴增至12億美元，顯示AI熱潮不僅主導股市，也是全球最富裕人士今年積累更多財富的主因。

但AI類股的漲幅大到讓人質疑能否持久。美國銀行（BofA）策略師哈奈特本月稍早表示，投資人對科技股的追捧，開始像是網路泡沫。

昨日金管會主委黃天牧也指出，金龍年開頭創高，但政經環境變化多端，必須臨淵履薄面對挑戰，提醒證券期貨周邊單位不宜自滿。

以市值觀之，台股集中市場市值單日增加1.7兆元至59.4兆元，同步締造歷史新猷，估計再漲約240點即可達到證交所先前宣示的今年60兆元目標；上市櫃合計市值則增至65.3兆元，亦為歷史新高。

成交量部分，昨天集中市場成交量也爆5154億元巨量，是歷來農曆年開紅盤日最大金額，亦為2021年8月2日來最大量；櫃買市場成交量1368億元，則為歷來單日第五大。

昨日最值得注意的個股就是台積電：拜外資大舉敲進之賜，盤中最高漲63元至709元高位，終場收697元，市值擴增至18兆元，無論盤中高點、收盤及市值均為歷史之最。

保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，從美國財報數據分析，科技股表現普遍亮眼，且各大龍頭廠大多將AI相關資本支出訂為未來投資重點，AI的加入不僅代表硬體規格升級，更代表使用場景的變革，對台灣供應鏈帶來暖意。

雖然台股紅光滿面，不過新台幣匯價未跟著股市走升，而是反映春節期間美元強勢而補貶，台股氣勢如虹，台匯卻很憋屈，匯市龍年開紅盤日終場以31.425兌1美元作收，貶6.7分，收盤價創近一個月來新低。

台股最近一波漲勢是從1月18日開始的反彈，當時台幣匯價為31.571兌1美元，台股指數迄今漲逾1400點，但台匯只升1.46角，呈現股匯背離局面。