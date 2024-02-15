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年代旅遊道歉 承諾依政府規定賠償

記者周湘芸、葉信菉／台北15日電

台灣旅客於春節期間參加年代旅遊（美加國際旅行社）到越南富國島包機行程，近三百名旅客遭丟包，經多日協調、溝通，767名旅客昨全數返台，仍怨聲載道地遭遇此種待遇，「感覺像是詐欺」，甚至沒飯可吃。年代旅遊負責人林大鈞昨晚出面鞠躬致歉，強調會在最快時間，依政府規定賠償受損團員。

林大鈞昨晚9時許舉行記者會表示，對此次富國島事件出團的旅客致上十二萬分歉意，年代旅遊會秉持積極、主動、從優態度處理。

林大鈞表示，將成立專案服務窗口與LINE官方群組，讓團員反映、立即回應，也會主動面對團員，商討後續處理事宜，依照合約規定處理，絕不推卸責任；他解釋，選擇此刻舉行記者會，是為確保團員已平安坐上回台班機，絕非外界所稱避不見面。

年代旅遊聲明還指出，出團前雙方協議年代旅遊先支付70萬元(約2.23萬美元)房間費用給地接的越南WInnER國際旅行社，本月26日結清尾款，但旅遊首日，因客人反映餐食疑似冷凍魚，年代旅遊向地接反映，卻引發地接不滿，改口要現收團款，並恐嚇旅客，不付錢就被丟包。年代旅遊自稱為受害者，將主動提告，請求外交部及越南辦事處共同討回旅客權益。

遭丟包部分旅客，前天搭乘班機返台，其餘613名台灣旅客，昨下午起分別搭乘越捷航空VJ844、VJ3390班機及越竹航空QH9564班機抵台。

林姓旅客昨抵台後受訪時表示，後續希望旅行社能給承諾，畢竟感覺像是詐欺，購買產品卻得到這種待遇，希望旅行社能給合理解釋。

一名蘇姓旅客控訴，旅行社提供派車時間，車卻沒有來，他們得自掏腰包坐計程車到飯店，怒批年代旅遊壓根沒有要解決事情。一名不具名、參加5日行程的男性旅客說，第三天就被丟包三小時，沒有地方可住，甚至第四天連飯都沒得吃，部分晚餐甚至得自己付錢。

中華民國旅行業品質保障協會指出，已成立專案小組，今起由專責窗口受理消費申訴，將協助業者及消費者陸續召開協調會。

越南當地旅遊局則表示，監察小組將前往富國島釐清各項問題。

越南 詐欺 中華民國

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