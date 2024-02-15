我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

台灣醫師老化 均齡51.5、最老105歲

記者李青縈／台北15日電
少子化，新生兒人數直直落，許多年輕醫師不願選擇兒科，各大醫院兒科住院醫師招生不盡理想，報名即上，但還是很難招滿。示意圖。（圖／天晟醫院提供）
少子化，新生兒人數直直落，許多年輕醫師不願選擇兒科，各大醫院兒科住院醫師招生不盡理想，報名即上，但還是很難招滿。示意圖。（圖／天晟醫院提供）

哪種職業沒有退休年齡、平均年齡最高？答案是醫師。醫師公會全國聯合會統計，台灣醫師平均年齡為51.5歲，其中急診專科醫師平均年齡44.6歲最年輕，婦產科醫師平均56.7歲相對資深，仍在濟世救人的最老醫師高齡105歲，人瑞級醫師約10人，相當驚人。

台灣執業醫師共分為23科別，醫師公會全國聯合會登錄資料顯示，平均年齡最高的前三科別為婦產科、家醫科（54歲）、眼科（53.7歲）；最年輕為急診科、放射腫瘤科（46.9歲）、麻醉科（48.2歲）。內、外、婦、兒、急等五大科，除了急診，其餘平均年齡均超過50歲。

醫師公會全國聯合會理事長周慶明說，早期醫學教育未分科，而這些人瑞醫師均為一般科，不管什麼疾病患者都可提供醫療服務；服務場域以基層診所為主，大都自己開業，只要有病人掛號就持續看診。

衛福部醫事司長劉越萍指出，醫師沒有退休年齡限制，但為了確保其醫療專業能力，衛福部持續與醫師公會溝通，目前透過每六年一次繼續教育，確保醫師仍可提供正確醫療服務。

周慶明說，醫師屬於自然淘汰的行業，如果無人掛號或醫師狀況不佳，當然就無法繼續執業，因此不必限制年齡。

醫師年齡偏高，是否讓醫界出現斷層？周慶明表示，每年固定1300名醫學系學生考取醫師執照，但每年醫師死亡人數低於1300人，這正是老醫師愈來愈多的主因，目前全國醫師約5.5萬人，然真正讓人擔憂的是各科別醫師嚴重不均。

以兒科醫師為例，20多年前，每年約有40萬新生兒，去年僅剩13萬多人，少子化造成客源銳減，讓年輕醫師鮮少將兒科列為主要目標。台灣兒科醫學會發現，小兒科住院醫師招募不易，每年表定130人，但預估今年8月1日截止時頂多招募90人。

台灣生育率下降，不少兒科醫師哀嘆「看不見未來」，健保署決議提高基層專科醫師照護未滿4歲兒童的醫療加成。周慶明呼籲，衛福部應針對特殊科別，給予支援鼓勵，讓年輕醫師投入。

婦產科也遭遇相同困境，該醫學會理事長陳思原指出，婦產科醫療糾紛多、工作環境辛苦，常得隨叩隨到，而待遇一般，以致近年各大醫院招生困難，前幾年很難招滿，近期則略有改善，約可達九成四。

台灣醫師愈來愈老。（製表／元氣中心）
台灣醫師愈來愈老。（製表／元氣中心）

退休 健保 腫瘤

上一則

台灣醫療照護指數 連6年世界第1

延伸閱讀

城市公益聯合會參加元宵花車大遊行 第二屆全美音樂天才公開活動總決賽圓滿落幕

城市公益聯合會參加元宵花車大遊行 第二屆全美音樂天才公開活動總決賽圓滿落幕
大華府區台灣同學會聯合會 舉辦春酒聯歡

大華府區台灣同學會聯合會 舉辦春酒聯歡
北加中文學校聯合會 迎春揮毫慶龍年

北加中文學校聯合會 迎春揮毫慶龍年
全球和平華人聯合會 春節聯歡

全球和平華人聯合會 春節聯歡

熱門新聞

台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
立法院長韓國瑜（右）上任後首場外賓接見，國民黨主席朱立倫（左）為嘉賓，兩人一同向媒體揮手致意。（本報系資料照片）

韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

2024-02-07 23:16
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
翁祖模(右)與翁倩玉兄妹從小感情好。(李政龍╱攝影)

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

2024-02-09 01:12
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

台電：若完全反映燃料成本 電價至少漲5成

2024-02-12 01:28

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？