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富國島丟包案 越竹航空人道載回台 旅客將聯合求償

記者甘芝萁、葉信菉／台北14日電
位於北市新生北路的年代旅遊，13日因年假大門深鎖。(記者林俊良／攝影)
位於北市新生北路的年代旅遊，13日因年假大門深鎖。(記者林俊良／攝影)

春節期間旅客遭丟包富國島事件爭議不斷，在政府及業者出面協調後，767位旅客共分四航班，分別於昨天、今天陸續回到台灣。原本年代旅遊（美加國際旅行社）並未支付今天返台的越竹航空包機款項，經過協調，越南越竹航空基於人道主義及保障台灣旅客權益，最終仍決定派遣飛機載運旅客返回台灣。

交通部觀光署表示，767位旅客共分四班班機回台，包括2月13日一班，已回台旅客154人，2月14日共有三班，旅客共613人。今天預定飛航回台的兩班越捷航空包機，年代旅遊已付款，但另一班越竹航空包機尚未付款，昨天經年代旅遊與越竹航空協調後，班機將照常起飛載旅客回台。

不過，年代旅遊負責人林大鈞昨天一早仍堅稱，所有旅客的電子機票票號都取得。他表示，當初出團前就和越南地接的WInnER國際旅行社說好採月結制，預定本月26日前付清款項，但WInnER國際旅行社一再放出謠言，並恐嚇客人收取團費，非常惡劣，所有真相會等旅客順利抵台後，開記者會一次說清楚。

越南越竹航空台灣總代理、慶則旅行社董事長張志嘉昨表示，林大鈞稱在過年期間銀行無法取款，以致無法如期付款，不知道如何讓旅客回台，但基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，最終決定派遣飛機載運旅客返回台灣。

旅客楊先生表示，半年前就規畫越南芽莊之旅，今年1月旅行社才表示已客滿，建議改往富國島行程。沒想到不但沒有台灣導遊陪同，到了當地更是一問三不知，究竟增加了多少的消費根本不敢算，將與其他團員返台後聯合提起法律訴訟求償。

部落客「段段-LindaTuan」指出，他們是一群好友扶老攜幼出國旅行，沒想到餐飲、行程出問題，就連最基本的住宿都狀況百出，甚至都已經抵達飯店大廳，還要另外再找飯店才有地方住，一行人只好把跟團旅行當自由行來玩。

交通部觀光署表示，此次糾紛因年代旅遊積欠越南當地地接旅行社團費，造成部分地接旅行社不接待台灣旅客。觀光署表示，已請品保協會成立專案小組，由專責窗口受理所有消費爭議；至於年代旅遊是否違反旅行業管理規則，觀光署也將蒐集具體事證。品保協會於本月15日開始接受申訴。

據悉，越南堅江省旅遊局表示，監察小組今天將前往富國島釐清各項問題，審視兩家旅行社之間的合約，並按規定展開處理。

數百名台灣旅客春節赴越南富國島旅遊遭「丟包」，部分旅客13日返台，其餘旅客14日...
數百名台灣旅客春節赴越南富國島旅遊遭「丟包」，部分旅客13日返台，其餘旅客14日陸續回台。(記者葉信菉／攝影)

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