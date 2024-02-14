「看到財神爺微笑」 父女加碼刮中2000萬

樂透第18期昨晚開獎，頭獎連續兩期摃龜，台彩公司預估，今晚開獎的第19期預估銷售2.4億元，頭獎累積金額上看1.6億元。

除了電腦彩券，刮刮樂更是民眾在春節期間的最愛，其中又以「2000萬超級紅包」遊戲最受關注。台彩表示，「2000萬超級紅包」共有八個頭獎2000萬元、十個200萬元+賓士休旅 車、1000個100萬元等獎項。統計至12日，已刮出三個2000萬元、四個200萬元+賓士休旅車、163個100萬元。

台彩指出，目前開出三個2000萬元頭獎，其中一張獎落高雄市前鎮區的「寶蓮彩券商行」。「寶蓮彩券商行」代理人黃先生表示，當天一對父女經過進店買刮刮樂，原本刮完準備要離開時，抬頭看見牆上的財神爺好像是在對著他們微笑，決定再買一張「2000萬超級紅包」，刮開就發現中了頭獎，因為金額太大，兩人一時不敢確定是不是真的，請店員再次確認後發現真的刮中2000萬元，父女倆覺得非常不可思議，開心地喊著，「財神爺真的到了。」

另外，五名幸運的大學生集資刮中100萬元。屏東市溝美里的「瞇瞇笑公益彩券 」業者說，當天五個人決定合資找一家感覺能刮出大獎的彩券行試手氣，一行人進到店裡後，每個人各自挑了一張覺得順眼的「2000萬超級紅包」，並對著店內戴著金項鍊的彌勒佛默默許願，期盼能刮中大獎，其中一位男同學忽然淡定地說，「我好像中大獎了」，其他人立刻圍過去幫忙檢查，發現果真中了100萬元，一群同學圍在一起開心歡呼，感謝店裡的彌勒佛庇佑，還立刻去買糖果給店內的客人分享中獎的喜悅。