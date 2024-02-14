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泰晤士世界大學排名 台灣僅台大進前200名

台灣新聞組╱台北14日電
英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）公布2023年度世界大學聲譽排名，台灣大學是唯一進入前200名的來自台灣的大學院校。(本報資料照片)
英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）公布2023年度世界大學聲譽排名，台灣大學是唯一進入前200名的來自台灣的大學院校。(本報資料照片)

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）昨天公布2023年度世界大學聲譽排名，台灣大學是唯一進入前200名的來自台灣的大學院校，排名在第126至第150名區間。

根據THE提供的資料，台大在2022年度世界大學聲譽排名（World Reputation Rankings）位居第91至第100名區間，2021年度上升到第61至第70名區間，2020年度則與其他大學同列第40名，是近5年來排名最佳的一次。

THE告訴中央社，世界大學聲譽排名僅列出聲譽排名進入世界前200名的大學。今年台灣僅台大進入前200名，但在2020年，除了有台大搶進前40名，台灣另有成功大學、清華大學、交通大學進入第151至第175名區間。

THE指出，世界大學排名（World University Rankings）的幾項關鍵指標顯示，在2018至2024年，台灣的大學院校在研究成果引用影響力（citation impact）以及國際合著論文（international co-authorships）方面，呈現穩定正向發展趨勢；提升研究品質及發展國際合作有助強化大學聲譽。不過，THE表示，在這兩項指標，台灣的大學院校在全球排名仍有很大的進步空間。

在2023年度世界大學聲譽排名，第1名至第10名依序為美國的哈佛大學、麻省理工學院、史丹佛大學；英國的牛津大學、劍橋大學；美國的加州大學柏克萊分校、普林斯頓大學；中國的清華大學；美國耶魯大學；日本東京大學。

其中，哈佛大學已是連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首，麻省理工學院則是連續第8年蟬聯第2。

此次排名有來自166個國家地區總計3萬8796位學者應邀參與意見調查，是歷來規模最大的一次。根據THE提供的資料，若比較進入世界大學聲譽排名前200強的大學院校總數，則美國以52所居冠、英國以20所居次。

哈佛大學 加州大學 耶魯大學

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