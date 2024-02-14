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烏魚捕獲量銳減 漁民質疑電廠排水造成海水升溫

台灣新聞組／台北14日電
近年西部海域的烏魚漁場有逐漸北移趨勢，台南、高雄幾無專職捕烏船。(記者王勇超／翻攝)】
近年西部海域的烏魚漁場有逐漸北移趨勢，台南、高雄幾無專職捕烏船。(記者王勇超／翻攝)】

烏魚在每年11月到隔年1月下旬洄游台灣，是漁民期待的「烏金」；尤其冬至前後10天是烏魚捕撈旺季，但漁場有逐漸往北集中的趨勢，造成雲林以南漁民近年只能「揮軍北上」，台南、高雄幾無專職捕烏船。漁民認為，除了中國大陸20、30年來在長江口「攔烏」，氣候持續暖化，更質疑發電廠排水令海水溫度上升，導致洄游烏魚數量減少，「水溫再不降，烏魚再也不會進來」。

高雄的巾著網捕烏船僅存「聯春滿」號，船長吳聯明去年冬至後冒著冷天從興達港出海，1月19日返航，他失落地說，整趟只在台南將軍外海捕到烏魚，1網只抓了1000多尾，且多半是1公斤以下的小魚，只能期待再有冷氣團帶來最後的捕捉烏魚機會。

農業部漁業年報統計，近海烏魚漁獲量，1975年至1985年平均每年超過100萬尾，但1998年起幾乎年年不到50萬尾，歷史新低是2010年2萬2000多尾。

漁業署表示，去年12月6日開始統計洄游烏魚捕撈量，截至本月12日止，共計捕獲27萬5623尾，捕獲海域以苗栗、台中、彰化為主，而卸魚量以台中梧棲漁港11萬多尾最高，其次為新北淡水第二漁港3萬9千多尾、富基漁港3萬1000多尾及宜蘭南方澳漁港3萬多尾，其餘漁港共6萬3000多尾。

高雄興達漁會總幹事郭展豪說，台灣捕到的烏魚從1990年起逐年減少，甚至幾乎捕不到，漁民推測水溫上升，導致烏魚洄游路線改變是原因之一。南縣區漁會總幹事陳崇德說，近年氣候變遷、環境汙染、過度捕撈等因素，造成每年烏魚捕獲量減半，因素複雜，因近海各類魚種捕獲量近年也減4成多。

高雄茄萣區興達漁港曾是台灣首屈一指的野生烏魚產地，最巔峰時期捕烏船隊兩艘1組，總計數百組。13歲起與父親出海捕烏的吳聯明認為，烏魚數量並沒減少，關鍵要有寒流、冷氣團，海水溫度若不夠低，烏魚就不會從大陸洄游到台灣海域，大約游到基隆北方就各分東西。

吳聯明質疑，烏魚喜歡棲息在攝氏20至22度海水，氣候變遷讓海水溫度升高，且「發電廠排出來的水很歹，又有溫度」，茄萣海域海水溫度達攝氏27度、28度，抓烏魚的漁場近幾年已上移到台中以北。

不過台電表示，為釐清電廠溫排水對海域水質和生態的影響，每月都檢測海域水溫，今年監測排放口500公尺處的表面水，溫差小於攝氏一度，符合環保署訂定不得超過攝氏4度的標準。

台南將軍區馬沙溝70多歲陳姓漁民說，北門雙春到七股曾文溪出海口間是沙岸地形，適合烏魚產卵，他20、30歲時在近海就有烏魚抓，成群的「烏魚柱」相當壯觀，近30年來愈來愈差，現在將軍漁港僅剩一對兄弟、兩艘船會出海碰運氣，常空船而歸。

台灣近海烏魚捕獲量 製表／王勇超
台灣近海烏魚捕獲量 製表／王勇超

氣候變遷 檢測 暖化

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