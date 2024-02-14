天燈吸人潮錢潮 天降垃圾傳火災 生態問題誰扛

平溪天燈觀光財商機龐大，海內外遊客多。(者王慧瑛／攝影)

「北天燈、南蜂炮」是指標性元宵民俗慶典，新北的平溪、十分天燈更成為日常的文化活動，吸引國內外遊客體驗天燈許願。但1年施放30萬個天燈的殘骸，已衝擊生態及環境，平溪竟有虎頭蜂以天燈的宣紙築巢，天燈也不時傳出零星火災，保護動物協會秘書長李朝全憂心，若天燈造成山林火災，讓動物無處可逃的傷害更大。

平溪天燈店家約20家，天燈單價150元（台幣，下同，約4.8美元）至400元，每年創造逾7500萬元商機，環境責任卻多由政府、地方居民擔起。天燈由紙、鐵絲、膠帶及竹條組成，除竹子外，鐵絲與膠帶、紙短時間內都難分解，山林、樹梢不時可見天燈垃圾，有民宅因天燈禍從天降發生火警。

天燈干擾環境，更衝擊生態。有平溪居民最近撿到外觀奇特的虎頭蜂窩，原來虎頭蜂就地取材，用天燈的紅色宣紙築巢。宜蘭大學生物技術與動物科學教授陳裕文說，虎頭蜂築巢材料是紙漿、木漿，掉落山林的天燈紙可能方便取用，才讓蜂巢「變色」。

專家提醒，密集、大量施放天燈，可能干擾貓頭鷹、飛鼠等對光線敏感的夜行性動物；動物在配對築巢時，對外界環境也格外敏感，異常的光源可能使動物棄巢，天燈骨架、鐵絲也可能成為陷阱，害野生動物受困。

保護動物協會秘書長李朝全說，平溪當地曾有家畜誤食鐵絲等殘留物，引發胃潰瘍或食道堵塞，一旦天燈造成山林火災，破壞動物棲地，傷害會更大。

「文化銀行」創辦人邵璦婷與團隊研發環保天燈，希望改良天燈材質為環境減壓，2019年起用環保紙漿取代傳統鐵絲支架，做出全紙材環保天燈，售價350至400元，比市售天燈150元至250元高約1倍，可惜推廣尚難普及，市占率仍偏低。