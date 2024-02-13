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「看見財神爺對我笑」 高雄父女檔二試手氣 刮中台幣2000萬

記者賴昭穎／台北13日電
台彩統計至12日為止，刮刮樂「2000萬超級紅包」已刮出3個2000萬元、4個200萬元+賓士休旅車、163個100萬元。（本報資料照片）
台彩統計至12日為止，刮刮樂「2000萬超級紅包」已刮出3個2000萬元、4個200萬元+賓士休旅車、163個100萬元。（本報資料照片）

刮刮樂「2000萬超級紅包」至12日為止已刮出三個台幣2000萬元(約63.7萬美元)頭獎，其中一張獎落高雄市前鎮區二聖路193號的「寶蓮彩券商行」，業者表示，刮中大獎的是一對父女，兩人原本刮完彩券就要離開，但抬頭看見牆上的財神爺好像是在對著他們微笑，就決定再買一張「2000萬超級紅包」，結果刮開就發現中了頭獎。

刮刮樂「2000萬超級紅包」共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、1000個100萬元。統計至12日，已刮出3個2000萬元、4個200萬元+賓士休旅車、163個100萬元。

「寶蓮彩券商行」代理人黃先生表示，過年期間都會站在門口熱情招呼路過的客人，當天剛好一對父女經過被熱情招呼吸引進店買刮刮樂，原本刮完準備要離開時，抬頭看見牆上的財神爺好像是在對著他們微笑，就決定再買一張「2000萬超級紅包」，結果刮開就發現中了頭獎，因為金額太大兩人ㄧ時不敢確定是不是真的，請店員再次確認後發現真的刮中頭獎2000萬元，父女倆覺得非常不可思議，頻頻感謝店員的招攬，並開心地喊著：「財神爺真的到了。」

另外，也有5名幸運的大學生集資刮中100萬元。屏東縣屏東市溝美里仁愛路112號的「瞇瞇笑公益彩券 」業者說，當天五個人決定ㄧ起合資找一家感覺能刮出大獎的彩券行試手氣，一行人進到店裡後每個人各自挑了一張覺得順眼的「2000萬超級紅包」，並對著店內戴著金項鍊的彌勒佛默默許願，期盼能刮中大獎，大家小心翼翼地刮著，其中一位男同學忽然淡定地說「我好像中大獎了」，其他人立刻圍過去幫忙檢查，發現果真中了100萬元，一群同學圍在一起開心歡呼，感謝店裡的彌勒佛庇佑，還立刻去買了糖果給店內的客人分享中獎的喜悅。

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