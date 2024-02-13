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新聞評論／今年內外經濟難題多 賴政府要提早準備

聯合報社論
台灣實質薪資成長不增反退、房價頻創新高、年輕人薪資增幅有限，將是賴政府上任後必須面對的首要課題。(本報資料照片)
台灣實質薪資成長不增反退、房價頻創新高、年輕人薪資增幅有限，將是賴政府上任後必須面對的首要課題。(本報資料照片)

兔年台股封關收在18096點，創春節封關最高紀錄，平均每個股民獲利也寫下近三年新高。在歡喜收割兔年經濟成長果實後，今年台灣面臨的內、外經濟挑戰都將高於去年，總統當選人賴清德五二○上任，新手上路面對新局更需謹慎前行。

台灣今年經濟面臨到的最大變數是東、西兩大經濟體的政經情勢。美國下半年要舉行總統大選，目前看來將是現任總統拜登與前任總統川普的二度爭逐。川普最近在多家媒體訪問時已表態，他若重返白宮，將提高中國大陸進口關稅達六成，美中貿易戰可能捲土重來。這將對全球貿易產生巨大衝擊，台灣很難置身事外。

大陸除面臨美國貿易戰的壓力，它自身的經濟也進入近八年來最大撞牆期。上證指數在兔年尾聲跌近2700點，是2016年以來的新低點。股市是經濟發展的先行指標，近年大陸政經路線寧左勿右、國進民退，加上全球地緣政治防中的態勢，不僅外資撤退，陸資本身也止步不前，加深了大陸經濟復甦的難度。

東、西兩大經濟體的對撞和內部挑戰，將是今年全球經濟的灰天鵝。台灣距風暴中心很近，更要小心被捲入海嘯。過去八年蔡政府的對外政策完全倒向美國，兩岸關係持續緊張，大陸從去年起逐步收緊對台經貿讓利，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）岌岌可危。賴政府尚未就位，兩岸冷風已經吹起。

去年台股表現亮眼，但若進一步分析，可發現Ｍ型化嚴重。去年台股市值增加最大的是台積電，市值增台幣3.7兆元(約1178.5億美元)，比台股上市公司市值增加的第二名到第十名的總合還高。且台股市值增加前十名皆為科技公司，凸顯台灣經濟成長主要由台積電與科技公司帶動，眾多與內需就業相關的傳統產業正苦苦掙扎。

蔡政府執政八年來，民眾實質薪資成長不增反退，加上房價頻創新高、年輕人薪資增幅有限，代表民眾未能公平分享經濟成長果實。分配正義，將是賴政府上任後必須面對的首要課題。

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