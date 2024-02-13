才剛公司化就出事 台鐵平溪線出軌

台鐵平溪線4816次列車12日從嶺腳車站出發後，離站約於200公尺處，發生出軌意外。車上約250名乘客無人傷亡，列車明顯歪斜。台鐵派員搶修，運安會也到場調查事故原因。(記者曾原信／攝影)

台鐵 春節疏運大年初三發生出軌意外，一列4816次列車昨上午行經新北市平溪區「嶺腳=菁桐」處時第三車廂脫軌，列車卡在現場造成路線中斷，車上約250名旅客，無人傷亡。台鐵緊急成立一級應變中心，從七堵派搶修車，並啟動公路接駁，尚在調查出軌原因。

新北市瑞芳警分局表示，往菁桐第4816次列車上午10點50分自嶺腳車站開出，離站約200公尺發生第三節脫軌意外，台鐵公司請乘客在車箱內等待，派員前往事故現場，上午11點49分到場，鐵路警察也到場處理，現場人員均平安，無受傷需協助情況。

台鐵指出，這列平溪線區間車第三車車廂二軸出軌，列車上無人傷亡，旅客約250人。台鐵成立一級應變中心，從七堵派搶修車，經評估旅客需求，在「十分=菁桐」間啟動公路接駁，由接駁車載運乘客，鐵路警察則在脫軌處採證，調查出軌原因。

現場台鐵人員說，列車自嶺腳車站開出，離站約200公尺發生意外，出軌附近是一處彎道，車速不快，突然停頓一下，接著車身傾斜一些，隨即撞擊月台的水泥邊緣，有數十公尺長撞擊痕跡，很多水泥塊剝落，撞擊力道不小，後來列車緊急停下，出軌原因不明，要進一步調查清楚。