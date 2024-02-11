為圓美術夢 衛福部前司長62歲考大學

黃林煌曾任駐非洲史瓦帝尼大使館參事，圖為與史國外交部長合影。(圖／黃林煌提供)

把重讀大學當成退休禮物。衛福部中醫藥司前司長黃林煌多次職場轉換，閱歷豐富，半年前卸任駐非史瓦帝尼大使館 參事後返國，一邊從醫一邊準備考大學。他上個月出現在學測考場，提到高中畢業後45年未曾忘情畫畫，想考美術系開啟新人生，他也對自己有信心，應可如願考上；好友說，「這就是黃林煌，不平凡的人生」。

62歲的黃林煌轉換很多工作，從第一線醫生到醫務行政、從台灣醫界轉換到非洲任大使館參事，他融入非洲文化，穿著原住民服飾參加勇士 節行軍、與國王合影、接受外交部長表揚，人生多彩多姿。報考美術系，是要讓自己更快樂，「報復」曾讓他有過不快樂的人。

黃林煌是宜蘭人，學士後中醫系畢業，杜蘭大學熱帶醫學與公共衛生碩士，陽明交通大學傳統醫學博士，曾到哈佛大學公共衛生學院進修，擔任過衛生福利部中醫藥司司長及駐史瓦帝尼大使館參事。

就讀國高中時，美術老師常把黃林煌的畫作公開張貼給大家欣賞，但因高中就讀自然組資優班選擇走一般升學 路，美術的興趣就像被植入「種子」或「晶片」般一直都在，即便15年前踏入公職、10年前到非洲任職，常趁工作空檔去看畫展紓壓。

黃林煌說，去年6月返台後在衛福部基隆醫院任中醫主治醫師，開始準備學測，經過半年準備，做了一些考古題，除上場考學測，還要考術科，他對自己有信心，應該可如願考進美術系、重當大學生；好友、中醫師曾燦傑說，「這就是黃林煌，不平凡的人生」。