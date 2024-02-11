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公共藝術遴選不利年輕藝術家？藝術界建議辦金酸莓獎

記者陳宛茜／台北11日電
公共藝術推動30年，出現代辦的重大弊端。圖為入圍第八屆公共藝術獎的台中車站公共藝術設置案「期待」。(本報資料照片)
公共藝術推動30年，出現代辦的重大弊端。圖為入圍第八屆公共藝術獎的台中車站公共藝術設置案「期待」。(本報資料照片)

監察院糾正文化部公共藝術代辦亂象，認為文化部未緊扣設置公共藝術政策目標，與時俱進，特別是培養年輕世代藝術家。但藝術界指出，公共藝術不同於繪畫，從設計到施作不僅耗時費工，往往還需要與當地民眾互動，因此競圖時評審往往會看藝術家的公共藝術經歷，缺乏經驗的年輕藝術家較難出線。但文化部可以在專家學者資料庫中增加新世代策展人、藝評或學者，為台灣的公共藝術注入更新鮮的觀點、更前瞻的角度。

策展人胡朝聖擔任公共藝術審議委員多年、也曾做過公共藝術代辦。他認為，公共藝術代辦一詞近年已被「汙名化」，代辦有政府和民間兩種，政府代辦如台北都發局代辦機場捷運公共藝術，品質不錯。公共藝術出現代辦「一條龍」圍標壟斷問題的，多半是較偏遠地區的小型案子。蔚龍藝術總經理王玉齡也認為，民間代辦公司目前爆出問題的是兩三家，卻被「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」，一竿子打翻所有民間代辦。

胡朝聖認為，代辦出現亂象的關鍵在於評審，不在於代辦公司。如果公共藝術審議委員能做好把關，台灣公共藝術的品質自然會提升。他認為文化部提供公共藝術評審的「專家學者資料庫」萬年不變，是造成台灣公共藝術「劣幣逐良幣」的源頭，資料庫中的評審沒有世代交替，選出來的作品自然也不會世代交替。甚至還有藝術家看了評委名單，就不願意參加遴選。

胡朝聖指出，公共藝術和一般大眾認知的繪畫等「純藝術」不同，除了自我的藝術創作，還必須跟民眾、公部門不斷對話，因此年輕藝術家不容易掌握。有心創作公共藝術的藝術家往往要歷經歲月的錘鍊，才能做出精采的作品。

監察院批評「近年難見具台灣特色公共藝術」，胡朝聖也不以為然。他指出，公共藝術風格相當多元，有菁英品味也有庶民美學。他舉例，藝術家帶著國小學生或阿公阿嬤一起創作的公共藝術，菁英來看可能粗糙，但從公共藝術的角度來看卻可能深具地方特色。

台灣每年都有公共藝術年鑑，也會有公共藝術獎的評選。胡朝聖建議，公共藝術獎不妨舉辦「金酸莓獎」，每年選出最醜的公共藝術並公布評委。民眾可以藉由討論公共藝術的美醜凝聚對公共藝術美學的共識，評委也會因為擔心選出「最醜的公共藝術」而潔身自好，改善代辦的圍標問題。

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