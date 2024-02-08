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兔年匯市封關 台幣對美元連2年走貶

記者陳儷方／台北8日電
兔年匯市封關，虎年、兔年匯價連續兩年走貶。(本報資料照片)
兔年匯市封關，虎年、兔年匯價連續兩年走貶。(本報資料照片)

匯市昨天以31.358元兌換一美元兔年封關，貶值兩分，即期外匯市場交易量7.53億美元。由於台股已在5日封關，晚了兩天封關的匯市近日行情清淡，回顧兔年一整年，台幣對美元匯率貶值9.9角、貶幅3.16%，虎年、兔年台幣匯價連續兩年以貶值作收。

台幣雖然走貶，但在亞幣中與印度盧比同屬強勢，造就日圓對台幣走貶，匯銀人士表示，由於台股兩天前站穩1萬8000點封關，對台幣而言是正面訊息，如果年後外資持續加碼台股，台幣將有升值壓力。

匯銀人士整理年後影響台幣匯價波動的三大因素，分別是台股、美債殖利率，以及美元指數。美債殖利率因美國降息步調放緩而彈升，美元指數走揚，這兩項因素支持美元強勢，使台幣有回貶壓力，但封關前台股正走多頭，外資若持續加碼台股，則台幣匯價將因外資匯入而獲得拉抬，三項因素互相拉扯，台幣升貶壓力哪個比較大，年後將揭曉。

匯銀指出，台幣匯價近期呈現區間震盪，若要走出震盪區，需要美債殖利率下跌，美國經濟數據轉差以引導美元下滑，然後台幣匯市走升，與台股上漲趨於一致。讓台幣走升的因素有一，走貶的因素有二，台幣匯價卡在31.2至31.5兌1美元的區間。

至於一直傳出要終結負利率的日本，日圓卻走弱，由於台幣在亞幣中相對強勢，日圓對台幣匯價相當弱勢，從月初的0.22貶至0.21價位。匯銀人士表示，日本勞資雙方於春季舉行的薪資協商會議將在3月舉行，因此4月以前都可以伺機買進日圓，以避開日本升息的訊號點。

台股 殖利率 日本

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