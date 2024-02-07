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西灣蔣公行館修復 日據時代溫水浴池再現

記者徐如宜／高雄7日電
西子灣蔣介石行館修復過程中，挖掘出89年前的日據時期溫水浴池，是珍貴的文化資產。(記者徐如宜／攝影)
西子灣蔣介石行館修復過程中，挖掘出89年前的日據時期溫水浴池，是珍貴的文化資產。(記者徐如宜／攝影)

中山大學內的高雄市定古蹟「西灣藝廊」（西子灣蔣介石行館），經過540天修復，昨以「三六○藝文空間」之名重新啟用。

整修過程中挖掘出89前的日據時期溫水浴池，修復團隊保留地面以下的浴池構造及磁磚，適度修補破損處，展示創建時期最重要元素，成為珍貴的文化資產。

西灣藝廊建物為1935年日據時期台灣總督府慶祝始政40周年，為紀念台灣博覽會所設置的「高雄州觀光館」，後來歷經二戰期間的日軍軍官招待所、戰後的西子灣行館、西子灣招待所、先總統蔣公紀念館。1989年由中山大學接管，命名「西灣藝廊」，2004年指定為高雄市定古蹟。

2016年莫蘭蒂颱風重創南台灣，中山大學2017年啟動修復工程，前年6月開工。中山大學校長鄭英耀說，這次修復焦點是日據時期的溫浴池，該建物創建初期，於館內設有溫浴池，外觀為一座圓形湧泉式的溫水浴池，水池中央還有一座噴水閥，造型獨特，但在行館時期遭到拆除掩埋，改為供侍從使用的臥室與浴室，直到這次修復才重見天日。

建築師林世超說，這次修復是將建築外觀回復日據時期的風貌，包括拆除入口處上方早餐室、整體外牆色彩修復、四周圍牆拆除及各立面大面窗的復原等。

中山大學校園內的高雄市定古蹟西灣藝廊重新啟用。(記者徐如宜／攝影)
中山大學校園內的高雄市定古蹟西灣藝廊重新啟用。(記者徐如宜／攝影)

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