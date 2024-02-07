全台醫學中心增額3家 就醫負擔增加 醫改會：打亂分級醫療

全台22家醫學中心分布 資料來源╱衛福部

全台19家醫學中心家數已維持20多年，昨天打開上限，衛福部公布台北區、北區等醫學中心評鑑結果，台北區新增2家，目前為準醫學中心的台北慈濟、雙和醫院均晉升醫學中心，而北區則新增新竹台大分院，3月1日起生效，屆時全台將有22家醫學中心。

最新醫學中心醫院評鑑報告顯示，台北區（包含台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣）評定十家醫學中心，除現有的台大、北榮、三總、馬偕、新光、國泰、萬芳、亞東外，增額台北慈濟以及雙和醫院兩家。北區（桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣）則因區域人口數增加，在林口長庚外，新增新竹台大分院。

外界質疑，衛福部打破了醫學中心家數天花板，部長薛瑞元回應，「這不算打開家數限制，而是增額。」台北區增額兩家，原因為分數接近，幾乎「同燈同分」，若後續中部、南部、東部等醫院評鑑也出現分數相近狀況，也將比照辦理，增加醫學中心員額。

健保 署副署長龐一鳴說，從區域醫院升等醫學中心，確實增加民眾就醫負擔，例如，門診基本部分負擔部分，區域醫院240元(台幣，下同，約7.6美元)，但醫學中心則為420元，多出180元。至於急診部分負擔增加更多，區域醫院400元，醫學中心750元，多出350元。

「增加3家醫學中心」引發醫界及民團不滿，質疑衛福部打亂分級醫療，不顧民眾就醫權利，讓晉升醫學中心的醫院贏了面子，但就醫民眾卻荷包失血。

「全台現有19家醫學中心已經足夠，應適可而止。」台大公衛學院院長鄭守夏表示，台灣醫療要與國際接軌，就必須思考台灣能養得起多少家醫學中心，醫院評鑑應保證醫療品質，並非追求升級，評鑑應設計退場或轉型機制。

醫改會執行長林雅惠提出質疑，台灣真的需要這麼多的醫學中心嗎？3月1日起，全台共有22家醫學中心，其中12家集中在北部，且半數以上位於雙北地區，醫療資源嚴重分布不均，對健保財務、分級醫療恐產生更大的衝擊。