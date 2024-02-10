台灣大健康產業吸睛 「醫療觀光」潛力足

聯卡中心認為，台灣醫療技術及品質在國際間享譽盛名，外國旅客訪台願意砸錢在醫療保健上，未來如何結合醫療服務吸引國外旅客來台旅遊消費，應有極大發展空間。此為示意圖。（本報系資料照）

據聯卡大數據分析，外國卡持卡人訪台，依據不同國家，最愛買的東西也有差異。例如東南亞 國家及澳洲持卡人最愛來台買衣服，日韓國持卡人來台則偏好逛大賣場，香港 、美國人及馬來西亞旅客，則較願意砸錢買保健品。

聯卡中心認為，台灣醫療技術及品質在國際間享譽盛名，國際旅客來台願意砸錢在醫療保健上，未來如何結合醫療服務吸引國外旅客來台旅遊消費，應有極大發展空間。

根據聯卡中心資料顯示，國際旅客訪台消費刷卡，仍以住宿、百貨公司和餐飲位居前三大，2023年上半年消費金額各是135.6億元（占29%）、98億元（占21%）及45億元（占9.7%）；但若進一步再分析各國旅客在台的消費特色（自己和自己比較），除了上述前三大外，各國旅客的消費行業排行特色各不同，各有各的心頭好。

例如泰國、菲律賓持卡人在台，刷卡買衣服位居該國人消費第三大，新加坡 人則排名第四大，顯示來台旅遊，比起享受美食，東南亞國家持卡人更願意花錢買衣服。

日韓持卡人則偏好在大賣場刷卡購物，2023年上半年各刷了1.54億元和0.72億元，均居日韓持卡人消費第四大。

最具消費力的香港人及美國人，則最愛砸錢買保健品，2023年上半年各砸4.2億元和3.96億元在醫療保健上，均居香港和美國人消費排名第五大。

聯卡更進一步透過網路輿情分析發現，國際旅客上網搜尋或討論台灣旅遊的文章中，討論度最高的前三大，是購物、逛夜市和醫療保健相關話題，顯示台灣的百貨商家、豐富的夜市文化都是國際旅客最想體驗的行程。

而台灣高品質的醫療服務及合理的醫療價格也受到國際旅客關注，顯示醫療觀光極具發展潛力。