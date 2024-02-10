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國際旅客在台刷卡漸回升 美、港、星最捧場

記者廖珮君／台北10日電
信用卡示意圖。(美聯社)
信用卡示意圖。(美聯社)

疫後全球拚觀光，2022年10月台灣正式開放國境、迎接國際旅客，那麼，哪一國觀光客最愛來台？外國觀光客也有閃靈刷手嗎？根據聯合信用卡一份大數據揭密，以2023年上半年數據分析，美國、香港和新加坡三地旅客成為在台刷卡鐵三角，東南亞國家旅客刷卡筆數和金額成長率最高，極具發展潛力。

爭搶國際觀光財，台灣觀光局推出了「加速擴大吸引國際觀光客方案」，訪台的外國觀光客有機會獲得5000元（台幣，下同，約159.7美元）等值電子票券，期待可帶動國際旅客來台消費並增加觀光乘數效應。

2022年10月開放國境至今逾半年，據數據顯示，2023年上半年來台旅客269萬人次，若與2019年上半年疫情前的597.7萬人次相較，仍呈現負成長，僅恢復到疫情前的45%。訪台觀光人次似乎不如預期，卻可發現持外國信用卡在台刷卡消費筆數逆勢成長，金額也恢復至疫情前八成水準。

據聯卡中心統計，2023年上半年外國信用卡在台刷卡筆數達1365萬筆創近年新高，更已超過2019年同期的1067萬筆，成長28%；刷卡額也在2023年上半年刷出467.7億元，也已恢復到疫情前2019年同期（588億元）近八成水準。

聯卡中心認為，信用卡消費復甦情況比入境觀光人次表現更加顯著，可能與近年台灣持續推動並優化電子化支付環境、擴大應用場域有關，提高外國旅客在台刷卡消費的意願。

進一步分析入境旅客國家區域分布，2023年上半年入境台灣前12大以亞洲國家旅客最多，顯示亞洲旅客是台灣最主要觀光客源；同時數據分析發現，信用卡消費筆數、和金額前三大，是美國、香港和新加坡，這三國家旅客撐起了外籍人士在台刷卡一片天。

光美國旅客的持卡人，在2023年上半年就刷了277萬筆，登上「最愛刷」冠軍，香港人和新加坡人則各刷187萬筆和168萬筆位居亞、季軍，這三大國家旅客較疫情前2019年同期，均有約八至九成的高成長。

但若論「最會刷」，反以香港人居首。2023年上半年香港人平均每卡消費金額是7586元，新加坡人平均每卡刷7165元，而最愛刷的美國人平均每卡只刷6383元居老三，比香港人還少1200餘元，顯示香港人消費力驚人。若以總刷卡金額來看，2023年上半年卻仍以大陸發行卡片的總刷卡額達92.8億元居首，但同期大陸旅客入境台灣人次卻僅7.3萬人已跌出前十大，且消費金額較2019年上半年也是減少近70%最多。

銀行主管坦言，大陸尚未開放陸客來台觀光，使入境人次和消費金額大跌，但總刷卡額仍居冠，可能是因台商在台消費、或陸配使用大陸發行卡片所致。

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