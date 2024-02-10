突破限制、培養同理 翻轉長者失能新契機

要不是膝蓋退化，可能沒有不老騎士的誕生。伯拉罕共生照顧勞動合作社創辦人林依瑩受到中日老人步行千里的感動，原本的構想是在台灣舉辦同性質活動，但當時87歲的不老騎士團長賴清炎，說自己「膝蓋退化了不要走路，我們來騎摩托車。」不輕易放棄而是轉變方向，反而創造不老騎士環島佳話。莞爾的是，當林依瑩邀請日本 老人退休 協會共襄盛舉時，反而被他們以騎車太危險為理由婉拒。

投入長照 工作多年，林依瑩看見失能造成的限制但也看到突破，去年日本早發性失智症患者丹野智文來台演講，丹野智文原是汽車銷售業務員，39歲確診阿茲海默年輕型失智症，這十年來他積極分享經驗、推動失智友善，不但出書、成立陪伴組織，更成為國際年輕失智者推廣代表。

他受林依瑩之邀參訪部落時提到，初期回診醫師都是對著他太太說明病情，儘管他就坐在醫師面前。

這是大部分人面對失能者的方式，林依瑩強調，嚴格來說戴眼鏡也是失能的一種，但是我們不會因為對方近視就認為他無法自理，「尤其在科技及輔具的協助下，依然可以完成很多想做的事。」

弘道老人福利基金會很早就推出老人體驗活動，設計彭祖體驗包以老化眼鏡、音阻耳塞、駝背背帶等裝備，讓參與者感受到身體衰退至80歲的情況，立意在於體諒老人家生活的不便進而產生同理心。

林依瑩印象深刻的是十年前香港一位會計系大四學生，專程到台灣參加老人體驗活動，回港參加社會企業提案大賽獲得第一名，後來成立「歷耆者」社會企業，為學校、企業及長照機構舉辦專業的老人體驗活動，找出長者的身心靈需要。

社會愈來愈長壽，對每個人來說都是前所未有的經驗，但同時也能抓住新的機會，「引導大家看到社會的不足，就能開創新契機。」