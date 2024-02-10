長壽社會目標 林依瑩：讓大家喜歡老

伯拉罕共生照顧勞動合作社創辦人林依瑩認為讓大家喜歡老，才是長壽社會的終極目標。（記者惠弘裕／攝影）

伯拉罕共生照顧勞動合作社創辦人林依瑩為時代力量不分區立委候選人第一位，儘管因政黨得票率未跨過5%未能進國會，但她於選後表示，希望大家能早點學老、開心學老、幸福到老，期待政府更重視學老的推動，打造一個系統性學老的社會支持體系。林依瑩認為長壽社會最積極正向的照顧有兩種作法，一是學習，一是社會要開創主流價值，提供年長者更多參與機會，有舞台展現。

不老騎士在國際間大放異彩時，曾有學者指出標榜不老，反而是歧視 老，但林依瑩認為把老跟其他正向元素結合，讓大家喜歡老，才是長壽社會的終極目標。她任職台中市副市長期間，推動老派系列活動，直接把老融入時尚街拍、影像展、嘻哈熱舞等活動，引領民眾思考老的樣態與魅力。

林依瑩在部落推「百歲小學堂」，教老人家認字點餐、買車票，隨堂考就是獨立完成買票搭火車的任務，這類課程設計是為了解決部落老人不識字所造成的日常生活限制，「新的老人學經歷生活背景不同，十年後百歲小學堂可能要變成哈佛菁英堂才有人願意來上課。」

社區照顧關懷據點是台灣非常好的高齡政策，實施將滿20年，她當台中市副市長時，思考規畫不限定場地的行動據點，立意在於更靈活運用各種場域，例如她曾看過一群長輩在百貨公司聚會，規定成員都要戴帽子出席，為了一頂帽子必須設計整套穿搭，展現創意活力。

坊間也有許多新穎的活動，她提到自己父親報名參加蘇帆海洋基 金會的不老水手課程，是學習也是人生新挑戰。