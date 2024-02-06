我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

已婚特勤少將謝靜華當街醉吻女子 國安局嚴查

記者洪哲政／台北6日電
國安局特勤中心少將謝靜華日前酒後在街頭向一名女子索吻、追吻，過程遭旁人錄下。(影片截圖)
國安局特勤中心少將謝靜華日前酒後在街頭向一名女子索吻、追吻，過程遭旁人錄下。(影片截圖)

國安局特勤中心少將謝靜華日前於街邊醉吻年輕女子，過程還遭人錄下；國安局昨天表示，將依獎懲作業程序及行為情節，進行必要懲處。

謝靜華在街邊失態，婚姻狀況是論處重要依據，國安局昨未說明此節，但謝已婚，2020年晉升少將時，其妻曾出席晉升儀式。

謝靜華曾任副總統賴清德萬里警衛室主任，晉升少將準備接萬里警衛室主任前，曾因是否依規定接受年度體測傳爭議；他晉升後，2021年度依規定以5000公尺健走取代3000公尺跑步，接受年度體測，成績未達標，當時負責鑑測的國安局特種勤務中心前上校盧永榮，指示下屬許正杰上尉幫謝竄改成績為合格，遭國安局發現，將兩人移送偵辦，謝靜華也因此遭調整職務，改調任特勤中心非主管職。

據了解，謝靜華日前下班後與友人聚餐喝酒，結束後，謝靜華不勝酒力無法搭車離開，坐在餐廳附近廣場前矮凳休息，女性友人則戴著口罩蹲在前面照顧他。

影片顯示，謝靜華當時捉著女子索吻，女子起初抗拒，謝甚至將女子口罩拿掉，嘴對嘴深吻女方，女子最後無力跪坐在地和謝靜華當街親嘴。旁人持續拍攝，片中還有人明顯帶醉意地說：「去吧，沒有拍到我吧！」「拍啊，拍完就走了吧！」謝靜華醉到未發覺一旁有人拍攝。

據了解，國安局接獲爆料影片，正在調查中，片中女子非國安局人員，當日也非國安局或特勤中心餐敘，非屬公務，認定謝此舉屬下班聚餐、酒後失態的個人行為。影片中謝的舉措可議，國安局已將謝移送獎懲委員會查處是否涉違失。

國安局昨表示，針對謝員營外個人行為疑涉違失，主動進行調查，並依獎懲作業程序及行為情節，進行必要懲處；若查有違法情事，移送究辦。

國軍將領因酒失誤事件頻傳，2022年9月，陸軍第八軍團副指揮官黃忠實少將進出台南市情色小吃部，遭民眾拍照檢舉，黃忠實被降調為陸軍委員：2023年1月，陸軍八軍團副指揮官莊有凱少將率部參加屏東縣府敬軍餐會，會後遭縣府女性官員向陸軍司令部投訴，指與會將校酒後席間涉嫌騷擾，莊遭拔官調查。

口罩 賴清德

上一則

烏龍共諜案遭限境4年 向心抗告駁回擬聲請釋憲

下一則

新聞評論／鼓動台糖告盧團隊 綠委拔肉中刺？

延伸閱讀

郝格接任網路司令暨國安局局長 捍衛總統大選不受干擾

郝格接任網路司令暨國安局局長 捍衛總統大選不受干擾
五角大廈網路司令交接 慎防中國干預美國選舉

五角大廈網路司令交接 慎防中國干預美國選舉
蕭美琴謝票途中確診自曝戴兩層口罩 醫師：戴一層效果較佳

蕭美琴謝票途中確診自曝戴兩層口罩 醫師：戴一層效果較佳
掙扎無人理 11月嬰疑戴濕口罩悶死…父還原「致命5分鐘」

掙扎無人理 11月嬰疑戴濕口罩悶死…父還原「致命5分鐘」

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
相較於川普（右）不在乎台灣，拜登曾四度公開表示會出兵保台，對北京方面發揮很強的嚇阻作用。（美聯社）

川普若再當選美國總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

2024-01-29 21:55
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30
中研院29日公布台灣第一台自研自製的「五位元超導量子電腦」，加入少數能自製超導量子電腦國家之林，對台灣量子科技研究具有指標性意義及鼓舞效應。圖為超導量子電腦系統。（記者余承翰／攝影）

台灣首部「自製量子電腦」問世 晉升世界領先行列

2024-01-30 01:27

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎