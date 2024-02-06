核電廠延役 經長王美花首度表態：會做好準備

經濟部長王美花首度表態，經濟部會做好核電廠延役相關準備工作。(記者杜建重／攝影)

新國會走馬上任，針對核電廠延役議題，經濟部長王美花首度表態，經濟部一定會做好延役相關準備工作；此外，外界認為核二廠若重啟，對北東用電有幫助，但她認為若要穩定供電，還是應該興建四接（第四液化天然氣 接收站）。

基隆市長謝國樑表示，基隆市政府還是會以保護基隆民眾的安全和權益為優先，對於四接興建案，市府會一再重申的立場就是「保護環境、嚴格審查。」

謝國樑說，他當然還是比較希望四接預定地，未來能夠開發再生能源，而不是用天然氣發電。再生能源包括地熱、波浪等，總之就是不會帶來太多的汙染跟安全威脅的發電形式。

經濟部昨舉行年終記者會，王美花受訪時說，經濟部面對新民意，一定做好相關準備，對於國民黨 團提出延役修法，但如何周延修法是問題，還有安全課題，「你說非核家園神主牌，核電安全才是神主牌」，核電廠若要延役，不管是修法或核安會的審核，經濟部與台電都會配合。

王美花表示，最重要的是核安會審查，當中牽涉很多變數與細節，台電會依核安會要求做足準備；至於審查多久未定，但安全最重要，另有乾貯設施等配套，皆需時間。

除了核電外，王美花也說，基隆、新北汐止、台北南港等地的北東用電持續成長，勢必要增加自身供電能力，雖然外界認為核二廠重啟會是一個選項，但能否重啟，以及重啟要花費多久時間，都存在不確定性，因此若要穩定供電，就應興建四接。

電價方面，由於台電虧損連連，外界預期今年電價調漲成定局，王美花指出，主要還是因為近兩年發電成本大增，台電扮演消波塊，電價沒有漲足，今年還是要爭取政府補助，至於電價漲不漲，要看3月電價審議委員會的結果。

總統大選落幕，內閣進入看守，民進黨總統當選人賴清德 正籌組新內閣，對於去留，王美花說，在公務機關超過42年，工作一天就努力一天，經濟部工作很重要，範圍也很廣，使命感是很特別的，新內閣就由新政府、新民意來決定，不管在哪個位子，只要為國家服務就是全力以赴。