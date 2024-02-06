我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

核電廠延役 經長王美花首度表態：會做好準備

記者林海、邱瑞杰／台北6日電
經濟部長王美花首度表態，經濟部會做好核電廠延役相關準備工作。(記者杜建重／攝影)
經濟部長王美花首度表態，經濟部會做好核電廠延役相關準備工作。(記者杜建重／攝影)

新國會走馬上任，針對核電廠延役議題，經濟部長王美花首度表態，經濟部一定會做好延役相關準備工作；此外，外界認為核二廠若重啟，對北東用電有幫助，但她認為若要穩定供電，還是應該興建四接（第四液化天然氣接收站）。

基隆市長謝國樑表示，基隆市政府還是會以保護基隆民眾的安全和權益為優先，對於四接興建案，市府會一再重申的立場就是「保護環境、嚴格審查。」

謝國樑說，他當然還是比較希望四接預定地，未來能夠開發再生能源，而不是用天然氣發電。再生能源包括地熱、波浪等，總之就是不會帶來太多的汙染跟安全威脅的發電形式。

經濟部昨舉行年終記者會，王美花受訪時說，經濟部面對新民意，一定做好相關準備，對於國民黨團提出延役修法，但如何周延修法是問題，還有安全課題，「你說非核家園神主牌，核電安全才是神主牌」，核電廠若要延役，不管是修法或核安會的審核，經濟部與台電都會配合。

王美花表示，最重要的是核安會審查，當中牽涉很多變數與細節，台電會依核安會要求做足準備；至於審查多久未定，但安全最重要，另有乾貯設施等配套，皆需時間。

除了核電外，王美花也說，基隆、新北汐止、台北南港等地的北東用電持續成長，勢必要增加自身供電能力，雖然外界認為核二廠重啟會是一個選項，但能否重啟，以及重啟要花費多久時間，都存在不確定性，因此若要穩定供電，就應興建四接。

電價方面，由於台電虧損連連，外界預期今年電價調漲成定局，王美花指出，主要還是因為近兩年發電成本大增，台電扮演消波塊，電價沒有漲足，今年還是要爭取政府補助，至於電價漲不漲，要看3月電價審議委員會的結果。

總統大選落幕，內閣進入看守，民進黨總統當選人賴清德正籌組新內閣，對於去留，王美花說，在公務機關超過42年，工作一天就努力一天，經濟部工作很重要，範圍也很廣，使命感是很特別的，新內閣就由新政府、新民意來決定，不管在哪個位子，只要為國家服務就是全力以赴。

天然氣 賴清德 國民黨

上一則

瘦肉精疑雲 中央要中市交出檢體 拒中市人員參與複驗

下一則

新聞評論／主權豈能被外交矮化 蔡總統應登太平島

延伸閱讀

台立院20年來農曆年最早開議日 傅崐萁：國民黨準備好了

台立院20年來農曆年最早開議日 傅崐萁：國民黨準備好了
國發會主委龔明鑫、主計長朱澤民 留任機率都不高

國發會主委龔明鑫、主計長朱澤民 留任機率都不高
自駕出車禍 張善政夫婦受輕傷 網友：市長太親民了吧

自駕出車禍 張善政夫婦受輕傷 網友：市長太親民了吧
中捷藍線啟示 藍營6縣市群起向中央要禮物

中捷藍線啟示 藍營6縣市群起向中央要禮物

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
相較於川普（右）不在乎台灣，拜登曾四度公開表示會出兵保台，對北京方面發揮很強的嚇阻作用。（美聯社）

川普若再當選美國總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

2024-01-29 21:55
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30
中研院29日公布台灣第一台自研自製的「五位元超導量子電腦」，加入少數能自製超導量子電腦國家之林，對台灣量子科技研究具有指標性意義及鼓舞效應。圖為超導量子電腦系統。（記者余承翰／攝影）

台灣首部「自製量子電腦」問世 晉升世界領先行列

2024-01-30 01:27

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎