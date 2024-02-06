兔年台股1萬8096點封關 股民平均賺86萬元

兔年台股5日封關，指數站上萬八關卡，兔年大漲3164點，平均每戶股民賺台幣86萬元。(記者許正宏／攝影)

兔年台北股市昨天封關，指數上漲36點、收在1萬8096點，創農曆年封關日收盤新高。兔年全年指數大漲3164點，市值增加10.77兆元，以開戶數1256萬戶計算，平均每戶股民賺台幣86萬元。

黑兔（癸卯兔）年大盤指數先蹲後跳，表現亮眼，外資功不可沒，金管會昨公布1月外資淨匯入約1086億元，且連續3個月淨匯入，湧入台灣股市的資金多達7300億元，灌飽台股 資金動能。

分析師指出，相對於虎年台股慘淡，指數重挫2741點，兔年迎來反轉，尤其是去年11月、12月的「驚奇之旅」，指數看回不回驚驚漲，最終以1萬8096點封關，指數漲幅達21.18%，漲跌之間造就大Ｖ型的Ｋ線圖。

金管會分析外資鍾情台股三原因，首先是ＡＩ供應鏈熱、概念股持續看漲，尤其外資不畏地緣政治風險，1月19日起轉頭回補台股，當日買超台股808億元居史上單日第二大，隨後更連7買。

其次為上市櫃公司全年營收卅八兆元，是歷年同期第三大，台股股利殖利率達3.47%，台股基本面穩健；最後是台股一月僅小跌百分之0.23%，表現僅次於日股，讓外資願意持續匯入。

三大法人兔年對台股的態度，除自營商提款3291億元，外資與投信連袂回補台股，外資由賣超轉為買超1791億元，投信則是回補2591億元，三大法人合計買超1091億元。