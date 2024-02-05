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王必勝酸中市「太急」 藍委：半個月6檢出瘦肉精還急？

記者陳秋雲／台中5日電
國民黨立委黃健豪指出，台中市衛生局半個月內六次均檢驗出瘦肉精，這樣還算急於公布嗎？（取材自臉書）
國民黨立委黃健豪指出，台中市衛生局半個月內六次均檢驗出瘦肉精，這樣還算急於公布嗎？（取材自臉書）

台中市檢出台糖肉片含瘦肉精，演變成羅生門，中央與地方各說各話。國民黨立委黃健豪指出，衛福部次長王必勝說中市府「急於公布」，但中市衛生局從1月15日至今，為求慎重已檢驗6次才公布，堅持為食安把關，他問王必勝「這樣還算急？」

台中市食品藥物安全處2日公布台糖梅花肉片檢出含有乙型受體素西布特羅（瘦肉精），行政院食安辦4日晚間舉行記者會，公布中央送驗樣本均未檢出。

衛福部次長王必勝在記者會上表示，當初食藥署提醒台中市政府要審慎公布，兩度強調不過台中市是基於什麼理由急於公布，可能行政機關有其考量，要在場記者去問問。

黃健豪指出，台中市衛生局1月15日起前後反覆檢驗6次，確定都是陽性，基於為消費者食安把關才公布。如果台中市府衛生局食安處檢出瘦肉精，卻遲遲不公布，最後更會被質疑有虧職守。

黃健豪說，目前中央與地方需要進一步等複驗結果，再推敲哪個環節是盲點或出了問題，找真相求解方。

黃健豪說，衛生局食安處實驗室的檢驗儀器，是向中央爭取經費，經過衛福部認證造價千萬的「液相層析串聯質譜儀」，是目前應用範圍最廣、解析度與靈敏度最佳的儀器，可檢驗21種瘦肉精，檢出陽性卻遭中央否定，日後的檢驗結果是否算數？

另黃健豪表示，專業的取樣問題，雙方的樣本是否有效，衛生單位都須釐清疑點。

國民黨

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