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往北藍色 往南紅色 高雄車站完成彩色鋪面

記者徐如宜／高雄5日電
高雄市工務局完成高雄車站旁道路彩色鋪面，往北的站東路為藍色，往南的站西路則是紅磚色，已開放通車。(圖／高雄市工務局提供)
高雄市工務局完成高雄車站旁道路彩色鋪面，往北的站東路為藍色，往南的站西路則是紅磚色，已開放通車。(圖／高雄市工務局提供)

高雄市工務局昨完成高雄車站站西路南側彩色鋪面，選用防滑係數較高的骨材標線並添加色料進行車道塗繪，往北站東路為藍色，往南站西路是紅磚色，已開放通車；長期參與道路設計的劉冠頡認為，彩色鋪面達到減速、引道效果，建議直線道路進圓弧前也能設減速設施，有助交通安全。

工務局道工處長林志東說，謝謝各界建議，關於路型規畫與設施，將持續與交通部鐵道局、市府交通局通盤檢討，若不足就加強設施。

工務局去年完成站東路彩色鋪面工程，站西路北側彩色標線去年11月完成，南側利用晚間進行彩色鋪面施作，昨7時完工並開放通行。

工務局說明，站東路交通事故逐漸下降，為回應地方建議，比照先前站西路彩色鋪面模式，以強化車道辨識度、行車導引動線及路口行車秩序，規畫設置南、北段路口彩色標線，一併調整停止線及機慢車停等區，經多單位整合、加速趕工，完成彩色鋪面。

多次受公路局、台北、桃園、新竹、高雄交通局處邀請，分享、參與道路設計理念的劉冠頡表示，站東路和站西路彩色鋪面的確有助交通安全，但中山路、博愛路大直線進入高雄車站圓弧道路時，部分車輛車速仍急，建議加設減速丘、減速標線、減速鋪面等措施。

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