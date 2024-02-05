我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨 舊金山1300多戶斷電 多處道路樹倒受阻

花天價酬勞請來港、梅西卻沒上場 霍啟剛要求球隊道歉

唐寶寶跳舞遭嘲弄掀網路論戰 唐氏症基金會：這是現實

記者鄒尚謙／台北5日電
唐氏症基金會去年舉行「唐寶寶一輩子的事」活動，唐寶寶們為民眾帶來舞蹈表演。 (本報資料照片)
唐氏症基金會去年舉行「唐寶寶一輩子的事」活動，唐寶寶們為民眾帶來舞蹈表演。 (本報資料照片)

為響應國際身障日，唐氏症基金會日前舉辦成果發表會，眾多唐寶寶們邊聽流行歌曲邊跳舞，影片放上社群平台累積5萬人按讚、破千人留言，但令人難過的是，許多網友留下「地獄哏」嘲弄，留言「跳跳唐」、「站位是用甜度分配？」唐氏症基金會對此感到無奈，低調說「這就是現實的社會環境」。

身心障礙者的生活並不容易，家人照顧壓力沉重，唐氏症基金會提供唐寶寶與其家庭從離開學校到進入職場，甚至到養老的一條龍服務；希望唐寶寶找到感興趣的事物，並能走出家庭與社區共融，為此，成立街舞社、武術社、繪畫社等社團。

不料，日前唐寶寶們在國際身障日所表演的舞蹈影片，放上社群平台IG上後引來大批網友討論，5萬人按讚、破千人留言，但大批流量卻來自於網友「地獄哏」嘲弄，部分網友以「跳跳唐」戲稱跳舞的唐寶寶們，也有不少網友嚴厲指正，相互開罵。

唐氏症基金會副執行長朱頤莊說，對於嘲笑文句，唐寶寶應無法理解，但對於家長來說，最直接的反應是無奈以及沉重的打擊，孩子鼓起勇氣上台表演卻被網友嘲笑。

朱頤莊表示，現實生活中，對唐寶寶的嘲弄一直都在，而社群就像雙面刃，許多民眾看到負面地獄哏的留言挺身而出，形成討論氛圍，這比基金會發聲澄清、呼籲，效果更好。基金會目的在於教導唐寶寶怎麼適應環境，也希望每個人都能「包容不同的存在」。

上一則

瘦肉精羅生門 政院送驗未檢出 中市將邀食藥署共同複驗

下一則

黑白集／綠白暗盤交易 比藍白分手難看

延伸閱讀

葛萊美前夜派對好萊塢舉行 亞裔樂壇新星展頭角

葛萊美前夜派對好萊塢舉行 亞裔樂壇新星展頭角
AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
小雨點基金會 「金龍迎春」慶新年

小雨點基金會 「金龍迎春」慶新年

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
相較於川普（右）不在乎台灣，拜登曾四度公開表示會出兵保台，對北京方面發揮很強的嚇阻作用。（美聯社）

川普若再當選美國總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

2024-01-29 21:55
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30
中研院29日公布台灣第一台自研自製的「五位元超導量子電腦」，加入少數能自製超導量子電腦國家之林，對台灣量子科技研究具有指標性意義及鼓舞效應。圖為超導量子電腦系統。（記者余承翰／攝影）

台灣首部「自製量子電腦」問世 晉升世界領先行列

2024-01-30 01:27

超人氣

更多 >
現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅