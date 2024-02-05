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新聞眼／台中為何驗出瘦肉精 食安辦說不清

記者 胡瑞玲、吳淑君
台中市驗出台糖豬肉含瘦肉精，引發食安的疑慮。行政院4日晚臨時由食安辦舉行記者會說明中央檢測結果，包括農業部、衛福部、經濟部等官員均與會。(記者侯永全／攝影)
台中市驗出台糖豬肉含瘦肉精，引發食安的疑慮。行政院4日晚臨時由食安辦舉行記者會說明中央檢測結果，包括農業部、衛福部、經濟部等官員均與會。(記者侯永全／攝影)

台糖安心豚梅花肉片被檢出含有瘦肉精，農業部4日針對此次回收下架的台糖肉品進行複驗，本來預告會發新聞稿公布結果，卻臨時改為實體記者會，拉高由行政院食安辦主導，衛福部、經濟部、農業部及台糖公司一起出席，大陣仗採訪通知一出，外界已猜到結果，但將近1小時記者會，從採驗流程到採驗方法及45件樣本未檢出，官方講得清清楚楚，但民眾最想問的是為何台中市政府會驗出瘦肉精？食安辦沒有答案。

食安辦記者會中強調，中央、地方檢驗方式一樣，農業部送複驗的肉品也與中市是同一來源、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝的相同批次肉品樣本，檢驗結果全未檢出乙型受體素，盼民眾勿對台糖失去信心，但檢驗方式一樣，若過程不同，最後結果也可能不一樣。

台中市政府檢驗六次都檢出，中央明知這點，但僅說會與台中市府溝通、了解，後續會持續作業、查驗，然而大動作召開記者會，民眾最關心的「台糖肉品到底能不能相信」，台中市政府檢驗出的瘦肉精到底從何而來，台灣豬肉肉品到底有無問題，中央完全沒有解答。

去年9月進口蛋混本土雞蛋、10月美豬標籤錯誤洗產地，到4日記者會上一整排官員無人能說明台中驗出肉品瘦肉精事件始末，不禁讓人質疑，難道還要換下一個農業部長、衛福部長，各部會才懂得好好面對社會大眾疑慮？

去年新北某幼兒園被爆出涉嫌餵食學童鎮靜藥物「巴比妥」，這是三級管制藥物和三級毒品，衛福部還成立專線並由部立台北醫院協助家長送驗；衛福部還公布汐止某幼兒園一幼童尿液苯二氮平類低於閾值兩百奈克（ng/mL），雖是陰性，但因有20、29奈克「數值」，疑管制藥物殘留，但最後質譜儀檢驗結果是「未檢出」，意思就是「沒有」，這件在總統大選前夕被政治操作成「餵毒案」的烏龍事件，令人印象深刻。

台糖安心豚梅花肉片被檢出含瘦肉精，是台灣近十年首次在市場抽驗發現，台中市連續檢驗六次都檢出，難道不該公布？對於新北餵藥案積極公布的衛福部，如今僅由次長王必勝強調台中檢驗值非常低，食藥署有提醒台北中市政府要審慎，台中市政府公布一定有他急於公布的理由，這句話不知又要帶什麼風向？

農業部 毒品 雞蛋

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