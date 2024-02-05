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瘦肉精羅生門 政院送驗未檢出 中市將邀食藥署共同複驗

台灣新聞組／台北5日電
瘦肉精查驗 各說各話 製表／都會地方中心、生活文教中心
瘦肉精查驗 各說各話 製表／都會地方中心、生活文教中心

台中市食品藥物安全處上周公布台糖梅花肉片被檢出含有乙型受體素西布特羅（瘦肉精），行政院食安辦昨晚8時舉行記者會，公布中央送驗45件樣本均未檢出乙型受體素。

中市食安處昨天公布六次檢驗細部數據並表示若接到台糖申請複驗，會邀食藥署指導共同複驗，四個工作天出具檢驗結果報告。台糖昨晚表示，向中市申請複驗的電子公文已發出，中市府今天會收到。

中市食安處檢驗出台糖肉片含瘦肉精，引發全台關注，行政院昨晚由食安辦舉行記者會對外說明中央的稽查結果。農業部代理部長陳駿季表示，中市2日發布新聞稿後，當晚行政院就啟動跨部會稽查，農業部負責前端的作業，包含養豬場到肉品上市的過程。

陳駿季指出，養豬場最有可能出現乙型受體素的來源是飼料，3日啟動所有調查，包含南靖養豬場的血清、毛髮、飼料等都有取樣，發現同樣來源、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝的相同批次肉品樣本，總計45件，均未檢出乙型受體素西布特羅。

陳駿季表示，若豬肉受到感染，不可能僅某塊瘦肉檢出乙型受體素，其他部位卻沒有；他們也曾懷疑是否為交叉汙染，但透過CAS履歷查證時，發現同批台中市政府檢出的肉品，在屠宰及加工時並沒有同時屠宰不同畜牧場的豬隻，因此排除交叉汙染可能性。

對於台中市政府檢驗數次均有驗出，與中央複驗結果不符，行政院食安辦主任許輔表示，中央與地方檢驗方式一致，後續會請中市府提供當初的檢驗樣本再次檢驗，年後也會擴大檢驗。衛福部次長王必勝表示，食藥署會主動與台中市政府溝通，了解哪個環節有問題。

外界質疑此次瘦肉精爭議可能是進口豬混本土豬肉所致，王必勝表示，進口豬混本土豬肉是嚴厲指控，台灣針對進口豬肉都是逐批百分之百檢驗且未曾驗出；海外市場或許會使用萊克多巴胺，但從沒聽過使用西布特羅，這兩者不能混為一談。

至於未來是否加強檢驗程序，如地方檢出後通報中央，須再複檢才能對外公布。許輔說，衛福部每年舉辦兩次與地方的座談及共識營，從去年的雞蛋、美豬到這次的瘦肉精都會討論，看怎樣的程序對雙方較好

台中市食安處昨晚表示，他們六次檢驗結果一致，食安是科學，有驗出也是事實。食安處說，堅持把關食安立場是食安處的職責，為求慎重也反覆檢測，均檢出陽性，並第一時間反應警示。目前剩餘的檢體已妥善保存，可供檢驗。

至於是否涉及實驗室標準品汙染，導致檢驗結果出現疑義。食安處說，所使用的是21種瘦肉精混合的標準品，如是出現標準品汙染，應同時會有其他瘦肉精檢出。

農業部 檢測 雞蛋

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